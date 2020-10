Sostenibilità ambientale, Marco Alverà (Snam): "Idrogeno, grande opportunità"

“Non c’è nulla di nuovo nell’idrogeno, tanto che Alessandro Volta nel 1799 già lo sperimentava con successo”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, ad Affaritaliani.it. “La novità sta nel fatto che può scendere molto di costo - ha proseguito - Se nel 2002 costava sessanta volte più del petrolio, quindi era una cosa per gli appassionati di tecnologia (ma poco commerciale), adesso costa solo il doppio del petrolio e tra cinque anni può arrivare a costare come alcuni combustibili. Questo vuol dire portare a costi convenienti l’energia del sole direttamente nelle nostre case e nelle nostre macchine. In questo sta la grande opportunità”.

