Al Paris Air Show 2023 debutta Midnight eVTOL firmato Stellantis e Archer

Archer Aviation Inc. (NYSE: ACHR) e Stellantis N.V. parteciperanno alla 54esima edizione del Paris Air Show che si aprirà il 19 giugno 2023,

per condividere i progressi compiuti verso la produzione in scala del velivolo Midnight eVTOL di Archer, mentre Archer si prepara per la commercializzazione nel 2025.

Midnight eVTOL di Archer sarà protagonista al Paris Air Show, posizionato al centro dell’area Air Mobility all’interno del padiglione 5 dell’aeroporto Le Bourget. Il Paris Air Show – dedicato alle ultime innovazioni e alle tecnologie emergenti nel campo degli eVTOL – riunisce i protagonisti del settore, impegnati in una tre giorni di discussioni sullo stato della mobilità aerea avanzata e sul suo impatto sul futuro del settore aerospaziale.

Questa partnership unica nel settore della mobilità aerea urbana sfrutterà i rispettivi punti di forza e le competenze di ciascuna azienda per portare il velivolo Midnight sul mercato. Archer porta il suo team internazionale di esperti in eVTOL, propulsione elettrica e certificazione, mentre Stellantis apporterà alla partnership tecnologie e competenze avanzate nell’ambito della produzione, oltre a mettere a disposizione personale esperto e capitali. L’unione è destinata a consentire una rapida ascesa della produzione del velivolo per soddisfare i piani di commercializzazione di Archer, permettendo al contempo alla stessa Archer di rafforzare il proprio percorso verso la commercializzazione, aiutandola a ridurre la spesa di centinaia di milioni di dollari durante la fase di avvio della produzione.