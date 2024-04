Alfa Romeo MILANO: innovazione e stile nel nuovo capolavoro italiano

Alfa Romeo ha ufficialmente lanciato la nuova MILANO, una compatta sportiva che fonde l'essenza della tradizione Alfa con innovazioni all'avanguardia,

rivelandosi come la nuova icona del design e della tecnologia italiana. Presentata in grande stile a Milano, città che ha dato i natali al marchio nel 1910, la MILANO si propone come il nuovo punto di riferimento nel segmento delle compatte sportive, pronta a sedurre una nuova generazione di appassionati.

Design e dimensioni: un tributo allo stile italiano

La MILANO, con le sue dimensioni compatte (4,17 metri di lunghezza, 1,78 metri di larghezza e 1,5 metri di altezza), incarna l'eccellenza del design italiano, caratterizzato da linee sinuose, proporzioni equilibrate e una cura maniacale per i dettagli. Il Centro Stile Alfa Romeo ha sapientemente modellato ogni superficie, creando un design che ispira emozione e desiderio, mantenendo gli stilemi tradizionali quali gli sbalzi contenuti e i passaruota muscolosi.

Interni: innovazione e comfort

All'interno, la MILANO rivela un abitacolo "driver oriented", dove l'attenzione ai dettagli, l'utilizzo di materiali pregiati e la disposizione ergonomica dei comandi creano un'esperienza di guida coinvolgente e confortevole. Il quadro strumenti "a cannocchiale" e lo schermo TFT da 10,25 pollici, insieme al touchscreen centrale da 10,25 pollici, offrono un interfaccia utente intuitiva e personalizzabile.

Motorizzazioni e dinamica di guida: tra innovazione e prestazioni

La gamma MILANO si distingue per l'offerta di motorizzazioni ibride ed elettriche avanzate. L'opzione ibrida, un 48v Hybrid VGT da 136 CV, garantisce un'esperienza di guida fluida, con la possibilità di procedere in modalità elettrica per oltre il 50% del tempo in città. La versione elettrica si declina in due varianti di potenza: 156 CV con 410 km di autonomia e una versione VELOCE da 240 CV, che esprime al massimo il DNA sportivo di Alfa Romeo.

La MILANO si avvale inoltre di un'esclusiva trazione integrale Q4 per la versione ibrida, pioniera nel suo segmento, promettendo un handling e una trazione senza pari.

Connettività e assistenza alla guida: sicurezza e comfort avanzati

Dotata delle più moderne tecnologie di connettività, la MILANO offre EV-Routing per una gestione automatica della ricarica e "Alfa Connect Services", un ecosistema di servizi connessi che migliora la sicurezza e l'esperienza di guida. L'assistenza alla guida di livello 2, insieme a una suite completa di aiuti alla guida, pone la MILANO ai vertici della categoria per sicurezza e comodità.

MILANO SPECIALE: L'edizione di lancio

Al lancio, la MILANO è disponibile nella versione SPECIALE, un'edizione limitata che combina il meglio della tecnologia, dello sport e del comfort di Alfa Romeo. Questa versione esclusiva si distingue per dettagli estetici unici e avanzate dotazioni tecnologiche, compreso il sistema di ricarica trifase da 11kW per le varianti elettriche.

"Be Charged, Anywhere, Anytime": un ecosistema per la mobilità elettrica

Alfa Romeo introduce una soluzione completa per la mobilità elettrica, rendendo facile e accessibile la ricarica della MILANO in ogni situazione. L'offerta comprende il sistema di navigazione EV-Routing, una Wallbox per la ricarica domestica e l'Alfa Romeo E CARD per l'accesso alla più vasta rete di ricarica d'Europa.

Configurazioni e allestimenti: personalizzazione al massimo

La MILANO si adatta a ogni esigenza grazie a una gamma che include motorizzazioni IBRIDA ed ELETTRICA, completate da tre pacchetti allestimento: Techno, Premium e Sport, ognuno progettato per massimizzare tecnologia, comfort o prestazioni sportive.

La nuova Alfa Romeo MILANO non è solo un'auto, ma un manifesto di stile, tecnologia e passione, pronta a definire nuovi standard di sportività e sostenibilità nel cuore dell'Europa.