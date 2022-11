Alla Reggia di Venaria va in scena Lancia Design Day

Oggi alla Reggia di Venaria Lancia rinasce con un nuovo Logo e una visione chiara di design

Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia ha dichiarato –. In attesa della nuova Ypsilon, la prima vettura della nuova Lancia, presentiamo Lancia Pu+Ra Zero, una scultura, un manifesto tridimensionale che ispira le vetture che arriveranno tra il 2024 e il 2028. Un’opera d’arte in cui passato e futuro sono in continuo contatto, dove l’eleganza si bilancia con lo spirito radicale delle forme. Oggi parte il nostro Rinascimento, con cui vogliamo far sognare i tanti appassionati di Lancia in tutto il mondo. Lancia tornerà ad essere un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium europeo. Oggi inizia la nuova Lancia!”.

Luca Napolitano CEO Lancia

Il nuovo logo Lancia che firma l’ingresso del marchio nella mobilità elettrica

Sette i loghi di Lancia che si sono succeduti in 116 anni di storia, tutti accomunati da valori unici, insiti nel DNA del marchio in termini di eleganza, “forza grafica” e raffinatezza. Ora il testimone passa ad un nuovo logo, simbolo della nuova era di Lancia e che ne segna l’ingresso nella mobilità elettrica. Questo nuovo logo verrà utilizzato sulla nuova Ypsilon, sulla nuova ammiraglia e sulla nuova Delta ed è parte integrante della nuova Brand Identity che coinvolgerà i concessionari europei, tutti rinnovati in termini di immagine entro l’inizio del 2024, e tutte le attività di comunicazione, sia on line che off line.

Il nuovo logo Lancia è Progressive Classic, in quanto rilegge tutti gli elementi distintivi del marchio storico, il volante, la bandiera, lo scudo, la lancia e la scritta, ma li reinterpreta per renderli moderni e proiettarli nel futuro. Tutti questi elementi costitutivi del marchio sono i simboli della nobiltà e dell’heritage Lancia che oggi vengono semplificati, sia in termini di linee che di forme, e posizionati in un nuovo equilibrio, capace di esprimere innovazione, premiumness e italianità con un tocco di eclettismo, dato dalla lancia asimmetrica.

Nuova anche la scritta Lancia con un font originale, che prende ispirazione da una delle eccellenze italiane più legate alla storia del marchio, la Moda, “firmando” il futuro del brand per renderlo desiderabile, duraturo e sempre contemporaneo.

Al debutto Lancia Pu+Ra Design, il nuovo Linguaggio di Design del marchio

Nato dalla crasi tra le parole “Puro” e “Radicale”, Lancia Pu+Ra Design è il nome del nuovo e sostenibile linguaggio del Design Lancia, che ispira lo stile delle vetture del futuro, unico nel suo genere e destinato a durare nel tempo. Tutto ciò è il frutto dell’orgoglioso passato del marchio e di alcune eccellenze tipiche dello stile italiano nel mondo.

Nelle future vetture Lancia si ritroveranno, infatti, le forme morbide, pure e sensuali dell’Aurelia e della Flaminia, unite con le più moderne espressioni di radicalità e semplicità, ispirate al linguaggio dell'arredamento, dell'architettura, della moda, nonché alla storia sportiva del marchio incarnata dalle famose Stratos e Delta.

Con Lancia Pu+Ra Design i volumi delle nuove vetture nascono per stratificazioni successive, aggiungendo e intersecando forme elementari e iconiche, come il cerchio, il rettangolo e il triangolo, e combinandole con dettagli eclettici. Il risultato è un linguaggio complessivo non tipicamente automotive.

Per quanto riguarda gli interni, Lancia Pu+RA Design attinge dal design italiano dell'arredamento, un’eccellenza italiana fatta di attenzione ai dettagli, ricerca sui materiali e innovazione. Lancia prende spunto da questo mondo per creare uno spazio unico, generato da geometrie semplici con una prospettiva radicale, per accogliere il cliente in uno spazio avvolgente e capace di assicurare quella stessa sensazione di home feeling che si vive nei raffinati ed eclettici salotti italiani. Il tutto impreziosito da un approccio ʺcolor blockingʺ e dalla scelta di materiali pregiati e sostenibili, che definiscono lo spirito futuro del marchio.

Jean Pierre Plouè Head of Stellantis Design - Head of Lancia Design

Lancia Pu+Ra Zero, il manifesto tridimensionale che rappresenta l’essenza del Design Lancia del futuro

Lancia Pu+Ra Zero è un manifesto tridimensionale che racchiude l’essenza del nuovo Design Lancia e la visione di come saranno la nuova Ypsilon, la nuova ammiraglia e la nuova Delta, coniugando design, arte e innovazione: questa scultura è l’espressione massima del concetto “Progressive Classic”.

Lancia Pu+Ra Zero è infatti la sintesi di elementi opposti: Bellezza e Tecnicità, Grazia e Carattere e fonde armoniosamente le forme primarie, iconiche e tipiche della tradizione Lancia in un dialogo continuo tra le due anime del marchio, anime diverse ma complementari, tra passato e futuro.

Il frontale di Lancia Pu+Ra Zero sfoggia una reinterpretazione della storica calandra di Lancia, il calice, oggi proiettato al futuro attraverso tre raggi di luce, per renderlo iconico e memorabile. Questo nuovo calice, puro, tecnologico e dall’identità unica, sarà presente su tutte le tre le nuove vetture Lancia, rendendole immediatamente riconoscibili, sia di giorno che di notte.

Sopra il calice, troviamo la nuova scritta Lancia e questa doppia firma, calice-scritta, siglerà il frontale di tutti e tre i nuovi modelli Lancia: un “calice di luce” che abbraccia virtualmente il nome del marchio e identifica chiaramente l’identità grafica del Rinascimento di Lancia, traghettandola nella mobilità elettrica.

Lancia Pu+Ra Zero è composto da linee morbide e fluide, che richiamano il design di Aurelia B20 e Flaminia, con un tetto circolare che inonda di luce l'abitacolo, in un gioco di equilibrio tra esterni e interni.

Sul posteriore spiccano i fari tondi che rinviano a quelli della Stratos e che saranno utilizzati sulla nuova Ypsilon con la nuova scritta Lancia posizionata tra i fanali. Infine, in vista laterale, spicca il nuovo logo.

Lancia Pu+Ra Zero è di colore Blu micalizzato con sottili sfumature che giocano con la luce all'insegna dell'eleganza, della fluidità e della leggerezza italiana.

Il Rinascimento di Lancia è una roadmap solida e ambiziosa che corre veloce

Il Rinascimento di Lancia passa attraverso il suo piano strategico a 10 anni, che prevede una gamma efficiente di tre nuovi modelli, uno ogni 2 anni a partire dal 2024, per coprire il 50% del mercato. È una roadmap solida e ambiziosa, che sta procedendo molto velocemente, come previsto dal piano strategico di Stellantis “Dare Forward”. Lo dimostra il percorso di elettrificazione, che porterà il marchio, nel 2028, a vendere solo auto 100% elettriche. L’altro pilastro del Rinascimento di Lancia è la sostenibilità: nell’abitacolo della nuova Ypsilon il 50% dei materiali che si potranno toccare saranno ecologici. Inoltre, prosegue a passo veloce la creazione di un modello distributivo, efficiente e innovativo, con 100 nuovi esclusivi showroom in Europa e con almeno il 15% di partner in meno in Italia. Inoltre, il nuovo sistema prevede il massimo ricorso alle vendite on line.