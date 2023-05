AMG Stories è la prima docuserie dedicata ad un brand in onda su La7

Lunedì 8 maggio, alle 21:10 su La7, va in onda la prima puntata di AMG Stories, una serie di nove episodi nata per raccontare come nasce la passione per Mercedes-AMG,

il Marchio ad alte prestazioni della Casa di Stoccarda. Un viaggio attraverso l’esperienza di nove ‘clienti speciali’, tra sfera professionale e privata, per scoprire come spesso, la scelta di un’automobile, sia l’espressione di una passione, di valori condivisi e della propria personalità. Oltre alla messa in onda tutti i lunedì, in prima serata su La7, le puntate saranno disponibili in replica ogni martedì sul canale Youtube di Mercedes-Benz Italia: https://www.youtube.com/@MercedesBenzItaliaItalia

AMG Stories è la prima docuserie dedicata ad un brand automobilistico che pone in secondo piano gli aspetti tecnici e prestazionali dell’auto per concentrare il racconto sulle sensazioni, l’esperienza e l’emozione di chi la possiede. Prende vita così, un inedito quanto coinvolgente storytelling che, attraverso l’incontro con nove ‘clienti speciali’, svela il personale legame che li unisce alla propria auto, passando dalla sfera privata a quella professionale.