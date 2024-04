Antera svela i nuovi cerchi in lega alla Milano Design Week 2024

Alla Milano Design Week 2024, Antera ha fatto il suo trionfale ritorno sulla scena globale, lanciando una straordinaria collezione di cerchi in lega leggera per automobili.

L'evento ha visto la presenza del leggendario calciatore Roberto Baggio, simbolo di eccellenza e dedizione, che riflette l'essenza del motto di Antera: "No Compromise".

Baggio, noto per la sua brillante carriera e l'indimenticabile numero 10 della Nazionale Italiana, incarna l'ideale di perseveranza e talento che Antera desidera comunicare. "Essere parte di questo rilancio di Antera significa unire il mio percorso di costante impegno alla loro filosofia di qualità senza compromessi", ha dichiarato Baggio durante l'evento.

Il Presidente di G.M.P. Group, Marco Mancin, ha sottolineato l'impegno del brand verso l'innovazione e l'eccellenza: "L'ispirazione del nostro fondatore, Marco Muzzarelli, ha sempre guidato Antera a superare i confini del possibile nel design dei cerchi. Oggi, continuando su questa traiettoria, apriamo un nuovo capitolo che vedrà Antera tornare a brillare nel firmamento dei produttori di ruote di alta qualità."

La nuova gamma di Antera si distingue per l'introduzione di tecnologie pionieristiche e design rivoluzionari, come evidenziato dal CCO Marco Finazzi: "Siamo fieri di introdurre soluzioni che non solo rispondono alle esigenze funzionali ma anche estetiche dei nostri clienti. Con modelli come l'A303 HPE FORGED, stiamo definendo il futuro del design automobilistico."

La collezione presenta cinque modelli principali, ciascuno disponibile in diverse dimensioni e finiture lussuose come il Piano Black Diamond e il Silver Ice. Il modello A303 HPE FORGED è la stella della collezione, combinando forza e leggerezza grazie alla nuova tecnologia HPE FORGED, che promette prestazioni e stile senza precedenti.

L'impegno di Antera per l'innovazione si riflette anche nella sua dedizione alla sostenibilità. "Tutto il nostro processo produttivo è alimentato da fonti di energia rinnovabile, dimostrando che è possibile unire l'eccellenza manifatturiera italiana con il rispetto per l'ambiente", ha affermato Mancin. Questo impegno è visibile nel nuovo impianto fotovoltaico dello stabilimento, una componente chiave della strategia ESG del gruppo.

L'integrazione di tecnologie all'avanguardia e il design innovativo non sono gli unici punti di forza di Antera. La collaborazione con figure di spicco come Baggio e il supporto di Eulero Capital nel consiglio di amministrazione garantiscono una visione e una crescita internazionale ampliate.

L''evento di Antera a Milano non è stato solo un lancio di prodotto, ma una dichiarazione di intenti: Antera non solo anticipa i tempi con le sue creazioni, ma stabilisce nuovi standard di lusso e innovazione nel settore automobilistico. Con una storia ricca e un futuro promettente, Antera si conferma come simbolo di eccellenza "Made in Italy", pronta a conquistare i mercati globali con il suo impegno indomito per la qualità e l'innovazione.