Audi Q8 e-tron edition Dakar prodotti solo 99 esemplari

Audi svela la Q8 e-tron edition Dakar deriva dal modello full electric Audi Q8 55 e-tron quattro.

Da quest’ultimo mutua la capacità nominale della batteria di 114 kWh (106 kWh netti), la trazione integrale quattro elettrica affidata a due motori a elettroni – uno in corrispondenza di ciascun assale – la potenza massima di 408 CV e la coppia massima di 664 Nm. Valori che consentono alla vettura di scattare da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi a fronte di una velocità massima, autolimitata, di 200 km/h, laddove l’autonomia si attesta a 450 chilometri WLTP*.

Rispetto ad Audi Q8 55 e-tron quattro, la versione edition Dakar si avvale di pneumatici specifici all terrain General Grabber AT3 dalla spalla particolarmente generosa e può contare su di un incremento, in configurazione d’assetto standard, di 65 mm dell’altezza dal suolo, a vantaggio delle prestazioni lontano dall’asfalto. Ne conseguono una luce minima da terra di 220 millimetri e una profondità di guado di 300 mm

Le prestazioni off road sono ulteriormente sottolineate dalla possibilità, optando per il programma “lift” del controllo della dinamica di marcia Audi drive select, di rialzare l’assetto di ulteriori 17 mm (portando la vettura a +82 mm rispetto ad Audi Q8 55 e-tron quattro), da angoli d’attacco, dosso e uscita pari, rispettivamente, a 21, 19 e 28 gradi oltre che dalla specifica taratura e logica di gestione delle sospensioni pneumatiche adattive.

All’aumentare della velocità, l’assetto si abbassa gradualmente rispetto al setup standard: di 15 mm a partire da 85 km/h, di ulteriori 17 mm da 100 km/h e di altri 13 millimetri da 120 km/h, favorendo stabilità, aerodinamica e autonomia.

Audi Q8 e-tron edition Dakar, realizzata a tiratura limitata in 99 esemplari, arriverà in Italia nella colorazione nero Mythos con single frame in tinta carrozzeria. La luce di proiezione a tutta larghezza tra i gruppi ottici, di serie, sottolinea l’impronta a terra della vettura, maggiorata di 39 mm rispetto ad Audi Q8 55 e-tron quattro grazie ai passaruota di derivazione Audi SQ8 e-tron. All’apertura delle porte, specifici LED proiettano al suolo la scritta “edition Dakar”. L’esclusività del SUV elettrico è sottolineata dalla cover specifica per la chiave a transponder, dalle pellicole decorative, di serie, ispirate al prototipo full electric con range extender Audi RS Q e-tron, nonché dalla numerazione progressiva lungo i montanti posteriori, identificativa delle singole vetture.

La dotazione di serie della vettura include i proiettori a LED Audi Matrix con indicatori di direzione dinamici anteriori e posteriori, i cristalli laterali e il lunotto bruniti e, in abitacolo, il pacchetto interni S line con sedili sportivi e rivestimenti in similpelle e microfibra Dinamica. Quest’ultima simile visivamente e al tatto alla pelle scamosciata, ma in ampia parte (45%) realizzata mediante poliestere ricavato dalle bottiglie in PET. Il materiale ottenuto può contare sugli stessi standard qualitativi, estetici e tattili del tessuto classico. In aggiunta, la produzione è priva di solventi.

Il look della vettura è fortemente caratterizzato dal portapacchi al tetto, di serie, con portata di 40 chilogrammi e corredato di una borsa da esterni con cinghie di fissaggio. In abitacolo spiccano il volante sportivo multifunzione, il cielo vettura in nero e la pedaliera in acciaio inox. Gli inserti decorativi sono realizzati in alluminio spazzolato opaco e i listelli sottoporta sono anch’essi in alluminio. La sezione superiore della plancia è in similpelle nera, mentre un ulteriore tocco d’esclusività è garantito dal pacchetto cuciture in rosso a contrasto, di derivazione Audi Sport, esteso alle sedute, alla corona del volante, alle protezioni per le ginocchia lungo la console e ai braccioli laterali. Le cinture di sicurezza sono anch’esse impreziosite da un bordino rosso e rappresentano un ulteriore elemento distintivo in abitacolo, al pari dei tappetini con logo edition Dakar, inclusi nel Pacchetto portaoggetti e vano bagagli, e del rivestimento impermeabile del vano di carico.

Il concept digitale dei comandi e della visualizzazione si avvale di primo equipaggiamento dell’Audi virtual cockpit plus con risoluzione full HD, dell’head-up display, che proietta le informazioni principali direttamente sul parabrezza, e dell’inclinometro: la piattaforma elettronica dell’assetto rileva l’angolo d’inclinazione dell’auto e una schermata dell’MMI fornisce al conducente l’informazione in tempo reale. MMI peraltro personalizzabile mediante tre temi specifici dedicati ad Audi Q8 e-tron edition Dakar.

Completano la dotazione di serie della vettura i Pacchetti assistenza City e Tour, il secondo connettore lato passeggero per la ricarica a corrente alternata (AC), il pacchetto illuminazione diffusa multicolore con 6 profili cromatici predefiniti – prevede effetti luminosi mirati e luci ambiente in 30 tinte – e gli specchietti retrovisivi esterni virtuali. I supporti a forma di ala integrano piccole telecamere in grado di regolare automaticamente la luminosità dell’immagine in base alle condizioni esterne, ad esempio durante la marcia in galleria. Rispetto ai retrovisori standard, gli specchietti virtuali sono caratterizzati da uno sviluppo trasversale decisamente più contenuto (-15 cm) e garantiscono una visuale più nitida in presenza di polvere e fango. Le immagini riprese vengono elaborate digitalmente e visualizzate in abitacolo mediante display OLED da 7 pollici con risoluzione di 1.280 x 800 pixel situati nella zona di transizione fra plancia e portiere.

Audi Q8 e-tron edition Dakar è equipaggiata con cerchi da 18 pollici e coperture General Grabber AT3 nel dimensionamento 265/60, votate all’utilizzo off road e caratterizzate dalla marcatura M+S che ne consente l’impiego in ogni stagione. In caso di temperature molto rigide è possibile optare per il sistema di riscaldamento potenziato sia per l'abitacolo sia per la batteria, così da favorire comfort e performance di ricarica.

Disponibile in Italia nel corso del secondo trimestre 2024