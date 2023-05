BYD lancia in Europa il suo brand premium Yangwang

BYD, azienda cinese leader mondiale nella produzione di veicoli elettrici ha presentato ufficialmente il suo brand premium Yangwang,

con il SUV off-road Yangwang U8 e la supercar completamente elettrica Yangwang U9, che saranno in vendita a circa 130mila euro. Tutti i futuri modelli del marchio Yangwang saranno basati sulla Piattaforma e4. La Piattaforma e4 è la prima piattaforma tecnologica a quattro motori indipendenti prodotta in Cina. Rispetto ai veicoli convenzionali, la Piattaforma e4 è in grado di regolare con precisione la dinamica delle quattro ruote grazie al controllo indipendente dei quattro motori.

"Il marchio Yangwang sarà il primo ad applicare le tecnologie all'avanguardia del Gruppo BYD e ad offrire ai clienti sicurezza, prestazioni e un’eccellente esperienza di guida in ogni condizione", ha dichiarato Wang Chuanfu, Presidente di BYD, in occasione dell'evento di lancio.

La Piattaforma e4 è considerata una tecnologia dirompente in quanto fornisce un nuovo approccio all'architettura del veicolo garantendo maggiore sicurezza. A causa di limitazioni storiche e tecniche, i veicoli a combustione interna tradizionali hanno limitate capacità di controllo della stabilità in termini di velocità e precisione di esecuzione. Risposta lenta, bassa efficienza, potenza limitata e scarso controllo della ripartizione della coppia tra le quattro ruote sono alcuni dei problemi tipici a livello di esecuzione. La Piattaforma e4 è invece in grado di regolare in modo indipendente la dinamica delle ruote in pochi millisecondi con un sistema di trazione elettrica più perspicace ed è quindi in grado di controllare meglio il veicolo.