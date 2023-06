Citroen C5 Aircross, debutta la Hybrid 48V

Citroën presenta una motorizzazione inedita su C5 Aircross: l'Hybrid 136.

Basata sulla tecnologia Hybrid 48V, compatta e leggera, è composta da una batteria a 48V che si ricarica durante alcune fasi della guida, da un motore a benzina PureTech da 136 CV progettato appositamente per adattarsi a questo nuovo sistema ibrido e accoppiato a un nuovo cambio ë-DCS6 che comprende un motore elettrico da 21 kW.

Semplice e fluida nell’utilizzo, questa tecnologia ibrida si adatta perfettamente alla versatilità di C5 Aircross. Con emissioni di soli 129 g di CO 2 /km secondo il ciclo combinato WLTP, questa versione C5 Aircross Hybrid 136 emette il 15% di CO 2 in meno rispetto all'equivalente versione benzina non elettrica. Il suo prezzo si avvicina a quello della versione diesel con motore equivalente, ed emette quasi il 12% di CO 2 in meno rispetto a quest'ultima. Aggiunge tutti i vantaggi dell'alimentazione elettrica, dal piacere di guida alla possibilità di circolare nelle zone a basse emissioni. L'Hybrid 136 è quindi un'offerta particolarmente interessante per C5 Aircross, un SUV che si distingue dagli altri veicoli del suo segmento per il design e l'atteggiamento unici, oltre che per il comfort e la modularità a bordo.

L'Hybrid 136 completa l'offerta elettrificata di C5 Aircross, che comprende l'Hybrid Plug-in 180 e l'Hybrid Plug-in 225, che rappresentano già il 40% delle vendite di C5 Aircross. Più in generale, rafforza e accelera la strategia di elettrificazione di Citroën, costituita da 10 modelli, dall'ibrido al 100% elettrico e all'ibrido plug-in, da Ami a C5 X, dalle autovetture ai veicoli commerciali, ogni volta con l'obiettivo di offrire una soluzione su misura per le esigenze dei clienti, con una particolare attenzione al loro budget.