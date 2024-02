Con la Nuova MINI Countryman C: tra le colline del Chianti

Dall'effervescenza culturale di Firenze alle serene distese del Chianti, il viaggio si trasforma in una narrazione di scoperta e piacere a bordo della nuova MINI Countryman C.

Questo modello, che inaugura la sua terza generazione con una veste completamente rinnovata, si propone come compagno ideale per esplorare l'incantevole regione toscana, combinando agilità e comfort in un'esperienza di guida inimitabile.

Il viaggio inizia nel cuore di Firenze, dove la MINI Countryman C si distingue subito per il suo design esterno rivisitato. Con linee puristiche e un carattere più marcato, si muove agilmente tra i monumenti rinascimentali, svelando la sua natura agile e reattiva. La griglia anteriore ottagonale ridisegnata e i fari a LED conferiscono un'impronta moderna che dialoga con l'antico splendore della città.

Intervista A: Cristiana Raffaella Lattuada PR & Communication Coordinator MINI

Lasciandosi alle spalle l'urbanità, il paesaggio si trasforma in una tela di vigneti e colline ondulate, scenario ideale per mettere alla prova le prestazioni superiori della Countryman C. Con un motore a benzina a 3 cilindri da 125 kW/170 CV, accelerazioni fluide e la tecnologia mild hybrid per un'efficienza ottimizzata, ogni curva delle strade del Chianti diventa un momento di puro piacere di guida.

All'interno, la Countryman C accoglie i viaggiatori in un ambiente spazioso e raffinato. I materiali innovativi e i sedili sportivi di serie creano un'atmosfera confortevole, perfetta per godersi il viaggio senza rinunciare allo stile. Il display OLED rotondo al centro del cruscotto e il sistema di infotainment intuitivo rendono ogni dettaglio di questo viaggio facilmente gestibile, dal navigare tra le pittoresche strade a scegliere la colonna sonora perfetta.

La versatilità della MINI Countryman C si rivela pienamente nelle campagne del Chianti, dove l'altezza da terra ottimizzata e il telaio dinamico assicurano sicurezza e comfort anche su strade sconnesse. E con il tetto panoramico in vetro, ogni scorciatoia diventa un'occasione per ammirare i panorami mozzafiato e respirare la vera essenza della Toscana.

Tra la vistia ad una cantina e la scoperta di borghi medievali, la nuova MINI Countryman C si conferma non solo come mezzo di trasporto, ma come parte integrante di un'esperienza di viaggio indimenticabile. Un connubio perfetto di prestazioni, stile e sostenibilità che rende il viaggio da Firenze al Chianti un'avventura da raccontare.