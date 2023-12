Cupra Formentor VZ5 BAT, la più esclusiva della gamma

CUPRA Formentor VZ5 si arricchisce con l'arrivo dell'edizione limitata VZ5 BAT.

L'ultima nata della gamma, prodotta in soli 500 esemplari, integra una varietà di dettagli esterni e interni a prestazioni eccezionali. CUPRA Formentor VZ5 BAT arricchisce il design esterno con esclusivi dettagli neri a partire dal colore metallizzato Nero Midnight e dai cerchi in lega neri da 20”.

I mancorrenti sul tetto e la calandra – cornice compresa -, presentano una finitura nera lucida, i gusci degli specchietti laterali sono realizzati in fibra di carbonio di colore nero così come le rifiniture dell’estrattore posteriore e dei 4 terminali di scarico. I fari Matrix LED, il logo CUPRAsulla parte anteriore e posteriore di colore nero ed illettering CUPRA cromato in scuro sul retro, aggiungono un tocco distintivo al design.Sedili avvolgenti e sportivi di serie e cornicicromate nere che delimitano sia le bocchette dell'aria che la console centrale e dal sistema di navigazione con display touch da 12”.

La versione VZ5 BAT di Formentor diventa la più esclusiva della gamma. Il prezzo di listino è di 78.000 eurochiavi in mano.