Dacia: impegnata nel rendere la mobilità più sostenibile

Progettare vetture più leggere, meno inquinanti e composte da una percentuale sempre più alta di materiali riciclati:

questi gli obiettivi che Dacia si pone oggi, volgendo lo sguardo alle vetture del futuro.

Ripensare l’automobile, mettendo al centro queste nuove esigenze, è uno dei principali propositi del team di ingegneri Dacia, costantemente alla ricerca di soluzioni innovative e smart che apportino valore aggiunto ai modelli della gamma, in virtù di un approccio sempre più ecosostenibile.

In che modo Dacia declina il suo approccio ECO-SMART sulle vetture?

La familiare Jogger, ad esempio, nella sua versione a 7 posti, è 240 kg più leggera rispetto alla concorrenza. Il peso delle vetture gioca un ruolo fondamentale ed è una vera e propria sfida per gli ingegneri del settore automotive. Dacia risponde a questo bisogno, eliminando tutto ciò che è superfluo dall’auto, tra cui accessori e funzionalità di cui il cliente non ha realmente bisogno. Questo permette di guadagnare leggerezza, fondamentale per la riduzione dei consumi e delle emissioni nocive.

Tra le vetture della gamma, Spring ha ottenuto 5 stelle e il miglior punteggio Green NCAP nel 2022, proprio grazie alla combinazione tra il suo propulsore elettrico e il peso contenuto.

L’offerta di motorizzazioni della gamma Dacia è tra le più complete del mercato ed include soluzioni GPL, ibride e Full-Electric.

Il motore ECO-G 100 riduce la CO 2 del 10% e il costo totale d’uso del 40%. Dacia è leader nel mercato GPL con una quota di mercato di oltre il 40% in Italia;

Con HYBRID 140, Jogger vanta una guida in città fino all’80% in modalità elettrica, con un risparmio fino al 40% sul carburante;