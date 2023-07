Dacia leader nelle vendite mercato auto privati in Italia

Dacia si presenta sul mercato come un Brand giovane.

Nato nel 1966 in Romania, nel 1999 viene acquisita da Renault e solamente 5 anni dopo viene prodotta la prima Logan con l’obiettivo chiaro di democratizzare l’accesso alle autovetture nuove.

Nel 2021 inizia il terzo capitolo della storia del Brand: il piano strategico Renaulution. Si tratta di una vera pietra miliare che consente al Brand di esprimere tutto il suo potenziale, creando una nuova spinta commerciale e d’immagine.

Dacia oggi si trova esattamente a metà strada del piano strategico. La ricerca del valore è uno degli aspetti presenti nel DNA di Dacia così come il suo posizionamento, ovvero, Best Value for Money. Proprio in virtù di questo, Dacia si impegna a fornire ai clienti, automobili cool ed essenziali che allo stesso tempo rappresentino il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato.

Nel primo semestre 2023, sempre più clienti si sono affidati a Dacia, consentendo al Brand di conquistare una quota di mercato a privati storica del 9,7% e di mantenere la Leadership del mercato auto privati con oltre 43.800 immatricolazioni.