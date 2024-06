DS Automobiles svela la Collection Antoine de Saint-Exupéry

DS Automobiles ha presentato la nuova Collection Antoine de Saint-Exupéry, ispirata al leggendario aviatore e romanziere, disponibile sui modelli DS 3, DS 4 e DS 7.

La presentazione, avvenuta a Milano, ha visto la partecipazione di Alessandra Mariani, Direttore Marketing DS Italia, che ha celebrato l'immenso contributo di Saint-Exupéry al fascino poetico e artistico del viaggio.

"Con la Collezione Antoine de Saint-Exupéry celebriamo l’immenso contributo dato da questo uomo straordinario al fascino poetico e artistico del viaggio e, al tempo stesso, sublimiamo la visione di DS Automobiles secondo cui “Viaggiare è un’arte”. Quando pensiamo ad Antoine de Saint-Exupéry, ricordiamo la sua vita avventurosa, sospesa tra letteratura ed esplorazioni, che appartiene all’universo culturale francese insieme alla bellezza, alla cura dei dettagli e all’innovazione. Tutto questo è ben visibile nei tre modelli della nuova Collection, espressione pura di comfort, design e tecnologia, con la quale prosegue la nostra tradizione di presentare ogni anno una nuova collezione, come nel mondo della Haute Couture, elevando il prodotto a creazioni di altissima qualità, stile e raffinatezza,” ha dichiarato Mariani.

Collezione Antoine de Saint-Exupéry: Tre Modelli Ispirati

La Collection Antoine de Saint-Exupéry introduce una firma esclusiva, legata alla storia di questo aviatore e romanziere. La collezione comprende tre modelli: DS 3, DS 4 e DS 7, ciascuno ispirato a quattro delle opere di Saint-Exupéry: Il Piccolo Principe, Corriere del Sud, Cittadella e Volo di notte. Ogni modello è disponibile in uno speciale colore “Volo di notte”, una vernice grigio-viola con riflessi perlacei e dorati, evocativi di un cielo stellato prima dell’alba.

Interni Eleganti e Tecnologia Avanzata

L'interno della collezione Antoine de Saint-Exupéry ricorda il linguaggio degli aviatori della prima metà del XX secolo, con l’uso di pelle Nappa Marrone Criollo, espressione dell'expertise di DS Automobiles. La selleria in pelle è accompagnata da una tecnica di ricamo sul cruscotto, che evoca la scia di un aereo e sottolinea il savoir-faire francese. Diversi stemmi e targhette sui battitacco, con citazioni e disegni tratti dalle opere di Saint-Exupéry, completano lo stile unico della collezione. La firma del poeta e aviatore, integrata da un logo speedform che evoca la carlinga del suo aereo, è un ulteriore dettaglio distintivo.

DS 7 Antoine de Saint-Exupéry: Il Fiore all’Occhiello

Il modello di punta della collezione è la DS 7 Antoine de Saint-Exupéry, disponibile con motorizzazioni ibride plug-in da 360, 300 e 225 CV e con il motore Diesel BlueHDi 130. La DS 7, best-seller della gamma DS con il 60% delle vendite in Italia, presenta una citazione tratta da “La saggezza delle sabbie” e nuovi interni OPÉRA Marrone Criollo. La pelle Nappa è accompagnata da ricami Tramontana e cuciture point-perle Terre de Cassel. Un badge “Antoine de Saint-Exupéry” rifinisce la plancia, e citazioni e stelle abbozzate decorano i battitacchi delle portiere anteriori. I sedili anteriori sono riscaldati, massaggianti e rinfrescanti, mentre i cristalli fonoassorbenti garantiscono il massimo comfort.

Esternamente, la DS 7 presenta un nuovo badge "Antoine de Saint-Exupéry" sulle portiere e un nuovo copriruota in tinta "Volo di notte". I cerchi NEW YORK da 21 pollici sono stati espressamente disegnati per la DS 7 PLUG-IN HYBRID 4x4 360. La DS 7 è disponibile nelle livree Volo di Notte, Grigio Cristallo, Nero Perla e Blu Imperiale.

La Passione per le Imprese Aeronautiche

Antoine de Saint-Exupéry ha nutrito fin dalla giovinezza una passione per l'aviazione, arruolandosi nell'Aeronautica Militare Francese durante la Prima Guerra Mondiale. Le sue esperienze come pilota di linea e le sue esplorazioni solitarie, soprattutto nel deserto del Sahara, hanno alimentato la sua immaginazione e ispirato molte delle sue opere più importanti, come "Corriere del Sud" e "Volo di notte". Con "Il Piccolo Principe", pubblicato nel 1943, Saint-Exupéry ha conquistato il cuore dei lettori di tutto il mondo, diventando l'opera letteraria più tradotta.

Coinvolto nella Resistenza francese durante la Seconda Guerra Mondiale, Saint-Exupéry morì il 31 luglio 1944 durante una missione di ricognizione aerea. Nonostante il tragico destino, il suo retaggio vive attraverso le sue opere senza tempo, che catturano l'essenza dell'umanità e della condizione umana. Come aviatore, incarna lo spirito dell'avventura e del coraggio, e rimane un simbolo immortale del desiderio dell'umanità di toccare le stelle.

La Collection Antoine de Saint-Exupéry di DS Automobiles rappresenta un omaggio raffinato e poetico a un uomo straordinario, le cui avventure e opere continuano a ispirare. Con i modelli DS 3, DS 4 e DS 7, DS Automobiles unisce comfort, design e tecnologia avanzata, offrendo ai clienti un'esperienza di viaggio unica e memorabile. La collezione non solo celebra il leggendario aviatore e scrittore, ma sottolinea anche l'impegno di DS Automobiles a elevare il concetto di mobilità a una forma d'arte, continuando la tradizione di presentare collezioni annuali ispirate alla Haute Couture.