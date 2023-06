Ds, si ispira alla moda la collezione Esprit de Voyage

DS Automobiles presenta la Collection Esprit De Voyage, ispirata al mondo della moda.

Introdotta sui modelli DS 4, DS 7 e su DS 9, la collezione è ricca di equipaggiamenti e particolari esclusivi. “DS Automobiles da sempre si contraddistingue per cura del dettaglio, raffinatezza e tecnologia, pilastri che danno vita a una line up di prodotti distintivi. L’ eccellenza del Brand trova adesso la massima espressione nella collezione Esprit de Voyage: un allestimento top che, attraverso materiali edettagli stilistici, esprime al meglio l’arte del viaggio secondo DS, ovvero la reinterpretazione del viaggio in chiave più consapevole e sostenibile.

Intervista : Alessandra Mariani, – Direttore Marketing DS Italia.

Questa nuova Collection rappresenta la nostra intenzione di offrire ai nostri clienti un’esperienza olistica premium attraverso versioni sempre più equipaggiate e, al tempo stesso, sottolinea il nostro impegno per un futuro improntato sull’elettrificazione. Un mondo in cui DS ha creduto fin dai suoi primi passi e che ci vede in prima linea anche nel Motorsport nel campionato mondiale di Formula E” ha infatti dichiarato Alessandra Mariani, – Direttore Marketing DS Italia. La collection Esprit de Voyage si rifà al concetto di arte del viaggio e sottolinea l’esperienza degli artigiani di DS Automobiles, attraverso tratti distintivi e raffinati che accomunano tutti i modelli coinvolti. A partire dalla firma del Marchio, a più riprese evidenziata negli esterni e su dettagli interni quali il battitacco e alle calotte degli specchietti retrovisori, personalizzate attraverso un design inciso con uno speciale motivo a laser, che conferisce ai modelli una sensazione di ulteriore movimento e aerodinamicità. DS 4 Esprit de Voyage si caratterizza per elementi standard extra, tra cui i caratteristici cerchi Cannes da 19”, diamantati con laccatura opaca, che presentano un nuovo colore grigio antracite opaco. Inoltre, il modello è equipaggiato con DS Extended Head up Display, infotainment DS Iris System, DS Smart Touch, DS Drive Assist 2.0 livello 2 guida autonoma e i fari DS Matrix LED Vision e aggiunge il pacchetto sedili elettrici con sedili anteriori massaggianti e ventilati, volante riscaldato, portellone elettrico, pedaliera in alluminio e finestrini laterali insonorizzati.