Kia nuovo Sorento, ritorna il diesel

Il nuovo Kia Sorento si rinnova nel 2024, introducendo sul mercato italiano la versione Diesel, disponibile da subito

per soddisfare le esigenze di chi cerca un'automobile affidabile, spaziosa e dotata delle ultime innovazioni in termini di sicurezza e comfort. Con un prezzo di partenza di 47.350 euro, questa versione a due ruote motrici rappresenta la porta d'ingresso nella gamma Sorento, che arriverà a coprire tutte le esigenze con l'arrivo delle motorizzazioni elettrificate.

Con un prezzo che riflette l'alta qualità e le prestazioni offerte, la Sorento Diesel 2WD è disponibile a partire da 47.350 euro, promettendo un'esperienza di guida eccezionale grazie a un motore efficiente e a un pacchetto ADAS all'avanguardia. Questo comprende il sistema di Navigazione Smart Cruise Control, che lavora in tandem col navigatore per adeguare la velocità in prossimità delle curve, garantendo una guida sicura e rilassata.

Il design esterno aggiornato del Sorento offre una presenza imponente sia su strada che in fuoristrada, incarnando la filosofia di design Opposites United di Kia. La combinazione di natura e modernità si riflette in un aspetto audace e futuristico, arricchito da fari distintivi e una griglia del radiatore inedita.

Il profilo laterale del veicolo enfatizza il design robusto, con nuovi cerchi in lega disponibili in diverse dimensioni, mentre l'aspetto posteriore è caratterizzato da luci a LED che sottolineano il nuovo design. La palette di colori si amplia con l'introduzione di tre nuove tinte, aumentando le possibilità di personalizzazione.

Gli interni del Sorento sono stati rinnovati per massimizzare il comfort a bordo, con un'attenzione particolare ai materiali sostenibili, come la pelle artificiale e il PET riciclato. Il veicolo offre un'esperienza di guida più responsabile con la sua gamma di motorizzazioni elettrificate, garantendo una mobilità facile e sostenibile.

Le tecnologie di infotainment e connettività avanzate, inclusi doppi schermi panoramici da 12,3 pollici, head-up display e sistema di infotainment touch multimodale, arricchiscono ulteriormente l'esperienza di guida, le nuove tecnologie di sicurezza aggiornate elevano ulteriormente il nuovo Sorento, rendendolo un'opzione attraente per i consumatori moderni. Con il lancio della versione diesel come prima motorizzazione disponibile in Italia, Kia stabilisce un nuovo punto di riferimento nel segmento, offrendo una combinazione vincente di stile, sostenibilità e innovazione.

Sebbene la versione Diesel sia disponibile da subito, Kia conferma che le altre motorizzazioni, full hybrid e plug-in hybrid, arriveranno sul mercato italiano in seguito, ampliando ulteriormente l'offerta per soddisfare tutte le esigenze di mobilità. Con tre livelli di allestimento disponibili - Business, Style ed Evolution - i clienti possono personalizzare la loro Sorento per riflettere il proprio stile di vita e preferenze di guida.

La nuova Kia Sorento non solo rafforza l'impegno di Kia verso l'innovazione e la sostenibilità, ma stabilisce anche un nuovo benchmark nel segmento dei SUV per quanto riguarda design, comfort e tecnologie avanzate. Con una garanzia standard di 7 anni o 150.000 chilometri, la Sorento rappresenta una scelta sicura e affidabile per i clienti italiani.