Kia torna al Ces di Las Vegas con la sua Platform Beyond Vehicle

Kia porta la sua Platform Beyond Vehicle al 2024 Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas.

La tecnologia sarà introdotta su un veicolo modulare all-new, presentato in anteprima dalla Kia Concept PV5. Questa visione futura intende rivoluzionare l'industria della mobilità contribuendo al contempo a far avanzare le ambizioni di Hyundai Motor Group nella robotica, nella mobilità aerea avanzata e nella guida autonoma. I PBV Kia sono una soluzione di mobilità totale che combina veicoli elettrici adatti allo scopo con soluzioni software avanzate basate sulla strategia software-to-everything, o SDx, di Hyundai Motor Group. Come piattaforma oltre il veicolo, i Kia PBV apriranno la porta a nuove imprese e stili di vita ridefinendo il concetto di spazio grazie a interni avanzati e su misura che forniscono la massima libertà e flessibilità.

"L'attività PBV di Kia rappresenta la nostra visione di andare oltre il concetto tradizionale di automobili soddisfacendo le esigenze insoddisfatte di diversi clienti e comunità attraverso veicoli e servizi ottimizzati che soddisfano specifiche circostanze di mercato e commerciali", ha affermato Ho Sung Song, presidente e CEO di Kia.

Il lancio dell'attività PBV di Kia vedrà il marchio impegnarsi a fornire una vasta gamma di tipi di veicoli personalizzati per soddisfare le esigenze individuali dei clienti. Determinata a superare tutte le offerte di prodotti industriali restrittive e unidimensionali esistenti, Kia ritiene che il suo nuovo approccio ai PBV possa aiutare a risolvere le sfide di mobilità incontrate da individui e organizzazioni con opzioni di trasporto limitate. L'offerta PBV di Kia è l'incarnazione di un vero approccio incentrato sul cliente e sarà costruita attorno a un sistema aziendale dedicato, che integra veicoli, software e tecnologie future per offrire valore aggiunto. La tabella di marcia PBV del marchio, divisa in tre fasi distinte, illustra come i Kia PBV saranno fondamentali nel realizzare la visione SDx del Gruppo come dispositivi che offrono soluzioni su misura in base ai modelli di utilizzo dei clienti.

La prima fase vedrà l'introduzione della Kia PV5, un veicolo elettrico versatile ottimizzato per i principali domini come la salutazione, la consegna e le utility che offre capacità di conversione per le diverse esigenze dei clienti. Una maggiore connettività dei dati tra veicoli e dati esterni come il percorso o le informazioni di consegna consentirà un comodo funzionamento di più veicoli come una flotta definita dal software. Questa comparsa di flotte aziendali personalizzate e soluzioni specifiche per PBV significa meno tempi di inattività e maggiore efficacia dei costi.

La seconda fase vedrà il completamento della linea di modelli PBV dedicati e i PBV si evolveranno in piattaforme di mobilità basate sull'IA che utilizzano i dati per interagire con gli utenti e garantire che i veicoli siano sempre aggiornati. Una soluzione PBV integrata fornirà un'esperienza personalizzata e senza soluzione di continuità su tutti i dispositivi e il software. Nel frattempo, emergeranno nuove forme di business legate alla robotica e ad altre tecnologie future. Nella fase tre, i PBV Kia si evolveranno in soluzioni di mobilità altamente personalizzabili e su misura integrandosi con il futuro ecosistema della mobilità. È qui che i PBV Kia alla fine diventeranno piattaforme di vita che trasformano qualsiasi ispirazione in realtà.

I veicoli a guida autonoma collegati saranno gestiti come parte di un unico sistema operativo smart city. Con l'emergere di un mondo iperconnesso in cui persone, PBV e infrastrutture sociali sono collegati senza soluzione di continuità, apriremo la porta a stili di vita completamente nuovi creando un robusto ecosistema PBV basato sulle future tecnologie di Hyundai Motor Group per la guida autonoma, la mobilità aerea avanzata, la robotica e la rete energetica. Utilizzando la tecnologia "Easy Swap" per soddisfare in modo flessibile le diverse esigenze dei clienti, un singolo telaio del veicolo può essere utilizzato per soddisfare più esigenze di mobilità. Dietro una cabina fissa, o "zona conducente", una varietà di corpi superiori intercambiabili, o "moduli di vita", possono essere collegati al veicolo di base tramite una tecnologia di accoppiamento elettromagnetico e meccanico ibrido, trasformando il PBV in un taxi durante il giorno, in un furgone di consegna di notte e un veicolo ricreativo personale nei fine settimana.

La modularizzazione è ulteriormente resa possibile grazie all'assemblaggio della struttura della carrozzeria senza saldatura "Dynamic Hybrid", che consente di regolare in modo flessibile la lunghezza degli elementi mobili in base allo scopo di utilizzo del veicolo. Composto da acciaio tubolare ad alta resistenza e polimeri ingegnerizzati, le parti tipiche sono ridotte del 55% senza perdita di rigidità. Spedita in forma di kit standardizzata e conveniente, la tecnologia Dynamic Hybrid consentirà la rapida e semplice trasformazione sul campo di una Kia PV5. Il design dei PBV di Kia si ispira a strumenti robusti, semplici e intelligenti e va ben oltre la semplice estetica. La missione principale di Kia è garantire che i PBV del marchio siano semplici e intuitivi da utilizzare e interagire, indipendentemente da dove, quando o come vengono utilizzati.

Sia che lo scopo del veicolo sia quello di trasportare persone, spostare merci o soddisfare le esigenze logistiche o di mobilità personale, ogni PBV condivide una qualità di design coerente che riflette la sua natura solida e robusta e proietta un atteggiamento affidabile e altamente capace. Non ci sono ornamenti inutili, con ogni caratteristica progettata per servire una funzione utile che rende la vita degli utenti dei veicoli più facile, come chiaramente dimostrato dai concetti svelati al CES. Una combinazione di un linguaggio di superficie semplice ma robusto combinato con una grafica espressiva unifica senza soluzione di continuità i modelli PV5, nonostante la loro diversa natura. Su ogni veicolo, grandi porte si aprono per rivelare un'apertura senza pilastri eccezionalmente accomodante che fornisce un ingresso e un'uscita senza sforzo. All'interno, il passo esteso e la piattaforma elettrica assicurano spazi aperti ampi e piatti per offrire possibilità di stivaggio e utilizzo quasi infiniti.

Anche l'esperienza del conducente è migliorata, poiché la cabina di pilotaggio fornisce una superficie simile a una scrivania e il volante può essere piegato per fungere da lampada da scrivania, creando un ambiente da ufficio. La sostenibilità è al centro della strategia di progettazione PBV di Kia. L'uso estensivo di materiali come la bioplastica, la plastica Post Consumer Material (PCM), la pittura biologica, il tessuto PET riciclato, il feltro e i filati e la schiuma bio-PU non solo limita l'impatto ambientale di oggi e di domani, ma offre anche un fascino visivo e tattile unico che porta alla creazione di nuovi valori estetici. Pur garantendo la coerenza nella progettazione tra tutti i veicoli, Kia creerà un ecosistema che favorisce l'interazione tra i PBV. Con un'ampia modularità, compresa la possibilità di condividere le funzionalità su tutti i veicoli, i PBV miglioreranno la versatilità, aprendo possibilità illimitate per soddisfare le esigenze sia delle imprese che degli individui. In linea con la Fase Uno, saranno disponibili varie versioni del PV5, comprese le versioni Basic, Van, High Roof e Chassis Cab. In futuro, Kia prevede anche di introdurre un modello Robotaxi sviluppato con Motional (una joint venture tra HMG e Aptiv), che mira a fornire una rivoluzionaria esperienza di salutamento autonomo per i passeggeri.

Durante la fase due, la simbiosi dell'ecosistema PBV sarà completata da altri due modelli, il "PV7" e il "PV1", che utilizzano sistemi di armadi e telaio per migliorare l'interazione e la connettività tra i veicoli basati sul concetto modulare. Le soluzioni del marchio per l'infotainment in-veicolo (IVI), i sistemi di gestione della flotta (FMS) e la ricarica sfrutteranno i dati basati su software del veicolo e le tecnologie di intelligenza artificiale, consentendo ulteriormente soluzioni incentrate sul cliente, suggerimenti di manutenzione predittiva per ridurre al minimo i tempi di inattività e programmi di ricarica su misura per l'ambiente operativo aziendale del cliente. La soluzione PBV IVI di Kia mira a migliorare la vita quotidiana riconoscendo le preferenze degli utenti in tempo reale e fornendo dati contestuali pertinenti. Offre l'accesso al Kia PBV App Market e alle app di terze parti, assicurando ai clienti le ultime informazioni e contenuti di intrattenimento in moso. Collegandosi ad app specifiche per l'azienda precedentemente limitate ai dispositivi mobili, migliora la comodità del servizio e l'affidabilità delle informazioni, fornendo un'esperienza utente olistica tra diversi fattori di forma hardware. La soluzione di gestione della flotta per Kia PBV consente ai clienti di supervisionare in modo efficiente più veicoli. Fornisce informazioni su vendite, inventario e consegne, a vantaggio delle aziende di mobilità e logistica. Le caratteristiche includono il monitoraggio dell'inventario, il controllo della temperatura e la pianificazione intelligente del percorso per l'efficienza.

La soluzione semplifica la gestione della flotta con dati in tempo reale e integrazione AI per la manutenzione predittiva e l'efficienza operativa ottimale. La soluzione di ricarica EV di Kia ottimizza i programmi di ricarica per la massima efficienza. Considera i livelli di carica della batteria, i percorsi, gli orari e le pause. Inoltre, Kia mira a fornire una soluzione energetica totale utilizzando un'infrastruttura di ricarica avanzata, consentendo batterie energetiche ad alta densità per alimentare dispositivi mobili e attrezzature di emergenza. Ciò è reso possibile da innovazioni come la tecnologia Vehicle-to-Everything (V2X). Questa integrazione di IVI, FMS e sistemi di ricarica sarà fornita tramite software unificato, consentendo soluzioni confezionate adattabili a vari ambienti aziendali. La presenza di Kia al CES 2024 segna un ritorno al Consumer Electronics Show leader del settore dopo un'assenza di cinque anni.

Il marchio presenterà due mostre all'evento. Situata nella LVCC West Hall, la mostra PBV di Kia si basa sul tema "Place of Inspiration". La mostra mette in mostra i diversi modi in cui i PBV possono ispirare e modellare la vita degli individui attraverso una serie di display di stile di vita ed esperienza e presenta cinque concept vehicle PBV, tra cui tre varianti del Concept PV5, nonché il Concept PV7 e il Concept PV1. Le quattro aree espositive assumono la forma di rappresentazioni visive di un parco, una città, una casa e una fabbrica bagnate in quattro colori visivamente distintivi. Insieme, i display evidenziano le molteplici applicazioni e vantaggi della tecnologia PBV di Kia, oltre a mostrare i valori del marchio Kia e la filosofia di design "Opposites United". La seconda mostra di Kia si trova nel CES Central Plaza, sotto il tema "All-set EV Life for Everyone". Caratterizzato da una futuristica casa connessa Kia, il display mette in mostra la Kia Concept EV3, Concept EV4 e i modelli di produzione EV6 e EV9, oltre a un'eccitante simulazione della tecnologia di guida EV9, una mostra di 10 articoli sostenibili indispensabili e l'alimentazione Vehicle-to-Home (V2H) e dimostrazioni da campeggio Vehicle-to-Load (V2L) in scenari di vita reale.