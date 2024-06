La Nuova Kia Picanto: design e tecnologia avanzata, una perfetta cittadina

La nuova Kia Picanto si ispira alla filosofia di design "Opposites United" di Kia,

utilizza la tensione creativa generata dall'incontro di aspetti divergenti come natura e modernità per offrire un insieme armonioso. Il risultato è uno stile audace e futuristico, racchiuso in un modello moderno e sportivo.

Il nuovo frontale conferisce alla vettura un'immagine d'impatto, caratterizzata da una distintiva firma luminosa che si estende tra la caratteristica Tiger Nose, il parafango e il cofano, fino a raggiungere le prese d'aria laterali. I fari opzionali con tecnologia LED e le luci diurne verticali sottolineano la modernità e il look high-tech della vettura, conferendole un aspetto più robusto e sicuro.

La vista posteriore, dalle linee semplici e definite, mette in evidenza il collegamento verticale tra le luci e il paraurti. L'innovativa firma luminosa posteriore utilizza la parte centrale del portellone e, unita al nuovo paraurti, enfatizza la robustezza e la larghezza della vettura.

Picanto viene offerta con un nuovo design dei cerchi in lega, partendo dai cerchi da 14 pollici di serie fino ai 16 pollici nelle versioni più ricche. La versione GT Line è caratterizzata da un frontale grintoso, con il celebre Tiger Nose che si estende in larghezza per sottolineare le caratteristiche sportive della vettura. Nuovi cerchi specifici da 16 pollici con taglio diamantato e un diffusore posteriore completano l'immagine altamente prestazionale della GT Line.

La possibilità di scegliere tra nove tinte per la carrozzeria permette a Picanto di distinguersi con una nuova immagine immediatamente riconoscibile. Quattro nuove colorazioni debuttano con la nuova Picanto: Signal Red, Smoke Blue, Sporty Blue e Adventurous Green.

Motorizzazioni Efficienti e Performanti

La nuova Picanto debutta sul mercato con la possibilità di scegliere tra due propulsori a benzina: un motore da 1,0 litri a 3 cilindri da 63 CV e un motore da 1,2 litri a 4 cilindri da 79 CV. Il motore da 1,0 litri si rivolge a coloro che cercano la massima efficienza, mentre il propulsore da 1,2 litri è destinato a chi cerca prestazioni superiori, soprattutto in termini di velocità e ripresa, grazie alla maggiore coppia che aiuta sui percorsi in salita e nelle fasi di sorpasso.

Entrambi i motori sono altamente efficienti e presentano basse emissioni di CO2, grazie a un sistema di ricircolo dei gas di scarico migliorato e a una fasatura delle valvole di aspirazione ottimizzata. Inoltre, ogni motore offre un più efficace raffreddamento della camera di combustione grazie agli aggiornamenti introdotti.

La trazione è anteriore con entrambe le unità propulsive, e si può scegliere tra un cambio manuale a cinque marce (5MT) o il cambio manuale automatizzato (AMT) di Kia, sempre a cinque marce, che combina l'efficienza nei consumi di una trasmissione manuale convenzionale con la comodità di una trasmissione automatica, eliminando lo stress della guida nel traffico urbano.

La motorizzazione 1.0 MPi GPL con cambio manuale e automatico (AMT), con l'omologazione aggiornata, sarà disponibile nel corso dell'anno.

Guida Agile e Divertente nelle Strade di Torino

Provata nel traffico cittadino di Torino, la nuova Picanto si è dimostrata estremamente agile e confortevole. Le sospensioni anteriori McPherson e l'asse posteriore a travi di torsione offrono una guida stabile senza compromettere il comfort. Il passo lungo contribuisce a migliorare la qualità di guida e la stabilità su tutti i tipi di strada.

Lo sterzo diretto consente risposte immediate agli input del conducente, rendendo la Picanto facile da manovrare a basse velocità e negli spazi ristretti tipici delle strade torinesi. Con le ruote anteriori posizionate vicino alla parte frontale del veicolo, si ottiene un peso ridotto davanti all'asse anteriore e una maggiore agilità di guida.

Nuova Picanto si distingue anche per l'offerta del torque vectoring, una funzione aggiuntiva del sistema di controllo elettronico della stabilità (ESC). L'introduzione di questa tecnologia in un'auto del segmento A distingue Picanto per la stabilità in curva e, contemporaneamente, riduce il sottosterzo nelle curve più impegnative.

Tecnologia Avanzata per una Guida Connessa

La nuova Picanto è dotata di serie di un sistema di navigazione touchscreen "floating" da 8,0 pollici e di un cluster digitale da 4,2 pollici nel quadro strumenti del conducente. Il sistema di infotainment da 8,0 pollici è dotato di connessione multipla Bluetooth, che consente agli utenti di associare fino a due dispositivi mobili contemporaneamente, uno per l'uso del telefono e dei media in vivavoce e l'altro solo per l'uso dei media. Il sistema è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Le funzionalità di Kia Connect, gratuite per 7 anni, includono una gamma di servizi molto ampia, tra cui informazioni sul traffico in tempo reale, previsioni del tempo, punti di interesse (POI) e informazioni sulle strade dove è possibile o meno parcheggiare. A seconda del Paese, gli utenti possono inviare da remoto le indicazioni sul viaggio alla propria auto ancora prima della partenza, così da trovare già tutto impostato non appena ci si accomoda al volante, controllare la posizione del veicolo e accedere ai report e alle notifiche diagnostiche.

Una nuova funzionalità di connettività introdotta sulla compatta 5 porte per migliorare l'interazione con il veicolo è l'Online Voice Recognition, il riconoscimento vocale online, che consente tramite semplici comandi vocali di cercare PDI, indirizzi e aggiornamenti meteo. Un nuovo servizio di routing "Online Navigation" utilizza dati sul traffico in tempo reale e dati storici su cloud per suggerire i percorsi migliori in termini di tempo in modo assolutamente preciso e puntuale.

Gli utenti possono anche accedere all'app Kia Connect, compatibile con smartphone Android e Apple, che offre funzionalità utili come Last Mile Navigation. Questo sistema permette di continuare la navigazione verso la destinazione impostata anche dopo aver parcheggiato e lasciato l'auto, risultando molto utile in città dove i parcheggi sono spesso lontani da negozi, alberghi e ristoranti.

La nuova Picanto è equipaggiata con la nuova funzionalità Over-The-Air, che offre un ulteriore vantaggio ai clienti: i sistemi di navigazione e di infotainment vengono aggiornati automaticamente in modalità wireless, senza bisogno di alcun intervento. Questo è solo un esempio di come Kia stia gettando le basi per un'esperienza connessa migliorata, fornendo ai propri clienti la tecnologia più avanzata.