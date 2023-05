Lancia racconta il dietro le quinte del percorso di rinascita del marchi

“Nel secondo episodio del cortometraggio “Nuovo Rinascimento Lancia”, scoprirete il dietro le quinte che ci ha portato alla realizzazione di Lancia Pu+Ra HPE,

il manifesto 100% elettrico che rappresenta la visione del marchio per i prossimi dieci anni in termini di design senza tempo, home feeling, sostenibilità, elettrificazione e tecnologia. Questa seconda puntata sarà il modo migliore per rivivere il cammino percorso in questi mesi, i dettagli e le emozioni che hanno portato al reveal del Concept Lancia prima ai giornalisti e poi al pubblico, in occasione della Milano Design Week 2023” dichiara Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia.

Girato tra gli uffici del marchio Lancia a Torino, il Centro Stile e il Cassina Store Milano in Via Durini,

Il secondo episodio del docufilm è un incalzante susseguirsi di immagini che, attraverso un linguaggio documentaristico, mostrano ciò che solitamente resta nascosto al grande pubblico. In questa seconda puntata Luca Napolitano, insieme a tutto il Team Lancia e Cassina, guida lo spettatore alla scoperta di Lancia Pu+Ra HPE. Si dà così voce ai tanti protagonisti del processo di creazione e sviluppo del Concept Lancia, toccando con mano i primi frutti della collaborazione con Cassina, fonte essenziale di ispirazione per la realizzazione di interni molto più simili a quelli di un’abitazione che non di una vettura.