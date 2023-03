Mercedes e Ionity: da Milano a Oslo 4000 Km in elettrico

Una mobilità che sa guardare al futuro è fortemente basata su una cooperazione tra tutti gli stakeholder coinvolti nella transizione ecologica,

che permetta di sfruttare esperienze e singoli know-how e dunque di generare valori condivisi. Il viaggio di Mercedes-Benz Italia e IONITY parte proprio da questa convinzione e dal desiderio di dimostrare quanto oggi sia semplice viaggiare su lunghe percorrenze, a bordo di vetture full electric di ultima generazione e assistiti da una rete di ricarica capillare ed ultra fast. Un viaggio di oltre 4.000 km attraverso ben sei nazioni, da Milano a Oslo e ritorno, insieme ai media italiani, per sfatare tanti luoghi comuni e falsi miti che generano incertezza e rallentano lo sviluppo delle nuove tecnologie legate alla mobilità sostenibile.

Lo sviluppo della mobilità elettrica è strettamente legato alla necessità di ‘fare sistema’ ed è partendo da questo principio che Mercedes-Benz Italia e IONITY danno prova insieme, con questo viaggio, della concretezza e dell’attualità della collaborazione tra i diversi operatori del settore, sia lato vetture che infrastruttura di ricarica. Una cooperazione che, attraverso esperienze condivise, favorisca il continuo scambio di informazioni tra diversi stakeholder impegnati nel promuovere un modello innovativo di mobilità: intelligente, intuitiva, sostenibile e fondata su importanti investimenti in termini di ricerca e sviluppo, verso un futuro completamente elettrico.

“L’esperienza è un elemento chiave per comprendere e apprezzare i valori della mobilità elettrica”, ha dichiarato Radek Jelinek, Presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia. “Fare esperienze e condividerle il più possibile significa, infatti, alimentare una nuova cultura della mobilità, che oggi più che mai ha la necessità di un sostegno di sistema. Questo viaggio insieme agli amici di IONITY ed ai media italiani è un esempio del valore della cooperazione, che ci offre l’opportunità di sottolineare uno dei nostri obiettivi di trasformazione più importanti: la neutralità della CO₂ nella nostra nuova flotta di veicoli, anche attraverso carbon offsetting. Un impegno ‘Electric only’, che è alla base della strategia Ambition 2039, che vede Mercedes-Benz pronta a diventare completamente elettrica entro la fine del decennio, ove le condizioni del mercato lo consentiranno.”

“Oggi riusciamo ad eliminare sul nascere l'ansia da ricarica che a volte assale chi si avvicina per la prima volta all'elettrico” spiega Elena Airoldi, Country Manager Italia di IONITY. “Questo viaggio, organizzato con il nostro partner Mercedes Benz Italia, dimostra che ormai i viaggi in elettrico in tutta Europa sono una realtà concreta. Ciò è possibile da un lato grazie alle sempre maggiori autonomie garantite dai veicoli più moderni e dall’altro grazie alla diffusione dell’infrastruttura di ricarica in Europa. Questo era infatti l’obiettivo con cui nel 2017 è nata IONITY, una joint venture voluta con lungimiranza dalle case automobilistiche per offrire un servizio di ricarica capillare, ultraveloce e a zero emissioni, capace di rendere la mobilità elettrica un'esperienza semplice ed alla portata di tutti”.