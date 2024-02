Nuova BMW Serie 5 Touring: innovazione e sostenibilità nella mobilità premium

La BMW Serie 5 Touring, da sempre simbolo di eleganza sportiva e piacere di guida nel segmento medio superiore, si appresta a inaugurare una nuova era con il lancio della sua sesta generazione.

Questo nuovo modello, che debutterà a maggio 2024 in Germania, in diversi Paesi europei e in Giappone, con un successivo roll-out in altri mercati a giugno, è pronto a stabilire nuovi standard grazie a una serie di innovazioni digitali, sistemi di guida e parcheggio automatizzati all'avanguardia, e un impegno senza precedenti verso la sostenibilità.

Il design esterno della nuova BMW Serie 5 Touring si distingue per le sue proporzioni allungate e dinamiche, con un incremento delle dimensioni che la rendono più lunga di 97 mm, più larga di 32 mm e più alta di 17 mm rispetto alla generazione precedente. Il passo esteso conferisce alla vettura un aspetto ancora più imponente e migliora l'abitabilità interna. Il frontale si caratterizza per la reinterpretazione moderna della griglia BMW e dei doppi fari, con elementi a LED che fungono da indicatori di direzione e luci diurne. La griglia, dotata dell'opzionale illuminazione BMW Iconic Glow, conferisce alla vettura un look distintivo.

All'interno, l'abitacolo della Serie 5 Touring si presenta con un design progressivo, dominato dal BMW Curved Display che integra un Information Display da 12,3 pollici e un Control Display da 14,9 pollici. L'attenzione al comfort e alla sostenibilità si evidenzia con la scelta di interni completamente vegani di serie, un'innovazione che sottolinea l'impegno di BMW verso soluzioni eco-compatibili. I sedili sportivi di nuova concezione, insieme al volante dal design rinnovato, contribuiscono a creare un ambiente di guida orientato al pilota e al contempo accogliente per tutti i passeggeri.

La nuova Serie 5 Touring non solo brilla per il suo design e comfort, ma anche per la sua versatilità e funzionalità. L'ampio bagagliaio, con una capacità modulabile da 570 a 1.700 litri, assicura la massima praticità in ogni situazione, sia nella guida quotidiana che nei lunghi viaggi. L'apertura più ampia e la soglia bassa del bagagliaio facilitano il carico e lo scarico, mentre i vani portaoggetti sotto il pavimento del vano di carico offrono ulteriore spazio per gli accessori di viaggio.

Sul fronte della propulsione, la BMW Serie 5 Touring introduce per la prima volta un'unità completamente elettrica, la BMW i5 Touring, disponibile in due varianti fin dall'inizio. La versione i5 M60 xDrive Touring vanta una potenza di 442 kW/601 CV, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi. Allo stesso tempo, la i5 eDrive40 Touring offre un equilibrio ottimale tra prestazioni ed efficienza energetica, con una potenza di 250 kW/340 CV. Entrambi i modelli assicurano un'autonomia impressionante, grazie a una batteria ad alta tensione che fornisce un contenuto energetico utilizzabile di 81,2 kWh.

La Serie 5 Touring è dotata di sistemi all'avanguardia per la guida e il parcheggio automatizzati, che elevano ulteriormente il livello di sicurezza e comodità. Il Driving Assistant Professional e l'Highway Assistant offrono un'assistenza di guida semi-autonoma, mentre il Parking Assistant Professional permette manovre di parcheggio automatizzate, controllabili anche dall'esterno dell'auto tramite smartphone.

Il sistema BMW iDrive, basato sull'Operating System 8.5, garantisce un'esperienza d'uso intuitiva e avanzata, con funzionalità come il "QuickSelect" e l'integrazione di servizi digitali come lo streaming video e i giochi AirConsole. La dotazione comprende anche l'integrazione ottimizzata degli smartphone, la Personal eSIM e la possibilità di aggiornamenti software remoti, mantenendo così la vettura sempre al passo con le ultime novità tecnologiche.

La nuova BMW Serie 5 Touring si conferma come un punto di riferimento nel suo segmento, offrendo un mix perfetto di sportività, eleganza, innovazione tecnologica e sostenibilità. Con questa sesta generazione, BMW continua a ridefinire i canoni della mobilità premium, proponendo una vettura che non solo soddisfa le esigenze di guida quotidiane, ma le supera, anticipando le tendenze future del settore automobilistico.