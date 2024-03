Nuova Jeep Avenger e-Hybrid: innovazione e tradizione

La nuova Jeep Avenger e-Hybrid segna un importante passo avanti nella strategia di elettrificazione del marchio,

posizionandosi come il primo modello a offrire un sistema mild-hybrid con prestazioni comparabili a quelle di un full-hybrid. Questo nuovo SUV ibrido non solo incarna l'impegno di Jeep verso una guida più sostenibile ma stabilisce anche un nuovo standard per comfort e prestazioni.

Tecnologia avanzata e esperienza di guida

La Jeep Avenger e-Hybrid è dotata di un motore ibrido innovativo a 48 Volt che offre un equilibrio ottimale tra efficienza e dinamismo. L'integrazione di un cambio automatico a doppia frizione e-DCS6 con il motore elettrico garantisce una guida fluida e reattiva, particolarmente evidente in modalità 100% elettrica a basse velocità. Questa tecnologia all'avanguardia si traduce in un'esperienza di guida senza precedenti, in grado di offrire il massimo del comfort e delle prestazioni.

Versatilità su strada e fuoristrada

Durante i test drive al Centro Sperimentale Balocco, l'Avenger e-Hybrid ha dimostrato la sua doppia anima, capace di esibirsi con agilità sia sull'asfalto sia in fuoristrada. La presenza di funzionalità all-terrain e all-weather, insieme al sistema Selec-Terrain e al Hill Descent Control, permette al veicolo di affrontare ogni tipo di terreno con sicurezza e controllo.

Verso un futuro elettrico

Jeep 'Avenger e-Hybrid, offre un punto di accesso al mondo 100% elettrico, grazie a un sistema mild-hybrid che fornisce un'esperienza di guida paragonabile a quella dei full-hybrid. Questo non solo contribuisce a una significativa riduzione delle emissioni di CO2 ma assicura anche un notevole risparmio di carburante, grazie al sistema di frenata rigenerativa e al cambio automatico elettrificato.

Design e dotazioni

L'Avenger e-Hybrid è disponibile in tre versioni: Longitude, Altitude e Summit, ognuna dotata di una serie completa di funzioni di sicurezza e comfort. Dal design esterno accattivante ai ricercati interni, ogni dettaglio è stato pensato per offrire un'esperienza di guida superiore. Inoltre, la possibilità di personalizzare il veicolo con pacchetti opzionali permette ai clienti di adattarlo alle proprie esigenze e preferenze.

Accessibilità e prezzi

Con un prezzo di partenza di 26.000 € (esclusi gli incentivi statali) per la versione Longitude, l'Avenger e-Hybrid si propone come un'opzione accessibile per chi desidera entrare nel mondo dei SUV ibridi. Le soluzioni di finanziamento e leasing offerte rendono questo modello ancora più attraente per un'ampia gamma di clienti.

La nuova Jeep Avenger e-Hybrid rappresenta un eccellente equilibrio tra innovazione tecnologica, prestazioni eccezionali e rispetto per l'ambiente. Con la sua capacità di offrire un'esperienza di guida fluida sia in città che in fuoristrada, insieme a una significativa riduzione del consumo di carburante e delle emissioni, questo modello si posiziona come un punto di riferimento nel segmento dei veicoli ibridi. Jeep continua così il suo cammino verso l'elettrificazione, confermando il proprio impegno a favore di una mobilità più sostenibile.

Pro e Contro

Pro:

Prestazioni e comfort di guida superiori, grazie al sistema ibrido avanzato e al cambio automatico a doppia frizione.

Capacità off-road degne del marchio Jeep, con funzionalità all-terrain e all-weather.

Efficienza nel consumo di carburante e ridotte emissioni di CO2.

Ampie possibilità di personalizzazione e tecnologie all'avanguardia disponibili.

Contro:

Il prezzo di partenza può essere considerato un po' elevato da alcuni acquirenti, nonostante le opzioni di finanziamento vantaggiose.

Il peso aggiuntivo dovuto al sistema ibrido può influenzare marginalmente le prestazioni dinamiche, sebbene l'impatto sia minimizzato dall'efficienza complessiva del veicolo.