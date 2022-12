Nuova Lamborghini Huracán Sterrato debutta all’Art Basel di Miami

Automobili Lamborghini presenta all’Art Basel di Miami Beach l’inedita Huracán Sterrato,

la prima supersportiva progettata per offrire il massimo piacere di guida anche quando finisce l’asfalto, reinterpretando il concetto stesso di sportività e sottolineando i valori del marchio, che si conferma “brave, authentic e unexpected”.

L’ultima declinazione della Huracán offre una dinamica del veicolo ottimizzata per un controllo di guida perfetto su tutte le superfici, dalla strada allo sterrato. Rispetto alla Huracán Evo, Sterrato è equipaggiata con una versione aggiornata del sistema Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI), con calibrazioni specifiche per Strada e Sport, portando inoltre al debutto sulla linea Huracán la modalità Rally dedicata alle condizioni di bassa aderenza.

L’aspetto esteriore esprime già al primo sguardo il carattere avventuroso della Sterrato.

L’altezza da terra è stata aumentata di 44 mm rispetto alla Huracán Evo, per garantire una maggiore escursione delle sospensioni, così come l’ampiezza delle carreggiate anteriore (+30 mm) e posteriore (+34 mm). Inoltre la protezione sottoscocca anteriore in alluminio, i brancardi rinforzati, il diffusore posteriore e i robusti passaruota oltre a proteggere il corpo vettura ne enfatizzano la muscolarità. Così come la presa d’aria dal tipico design posta sul cofano posteriore non solo esalta lo spirito sportivo del modello, ma alimenta anche il motore con aria pulita quando si percorrono percorsi polverosi.

Huracán Sterrato è equipaggiata con il motore V10 di 5.2 litri in versione da 610 CV di potenza massima e 560 Nm di coppia (a 6500 giri/min), abbinato al cambio doppia frizione sette marce e alla trasmissione integrale controllata elettronicamente con differenziale autobloccante meccanico posteriore. Progettata per offrire le massime prestazioni su fondi sterrati e sabbiosi, accelera da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e raggiunge la velocità massima di 260 km/h.

La vettura monta freni con pinze fisse monoblocco a 6 pistoncini (anteriore) e 4 pistoncini (posteriore) in alluminio e dischi carboceramici ventilati e forati con diametro 380 mm e spessore 38 mm all’anteriore e diametro 356 mm e spessore 32 mm al posteriore. I cerchi in dotazione sono da 19 pollici che calzano speciali pneumatici Bridgestone Dueler AT002, in grado di offrire massima versatilità ed adattabilità su ogni superficie e in ogni condizione, contribuendo a ottimizzare il feeling di guida. Gli pneumatici misurano 235/40 R19 all’anteriore e 285/40 R19 al posteriore e sono dotati di tecnologia “run-flat”, garantendo un’autonomia di 80 km a una velocità di 80 km/h in caso di foratura. I Bridgestone Dueler AT002 sono stati progettati specificatamente per la vettura, includendo un innovativo design del battistrada e una mescola all’avanguardia per offrire una perfetta aderenza sia sullo sterrato sia sull’asfalto, mantenendo una manovrabilità eccellente e la massima performance.

Gli interni della Lamborghini Huracán Sterrato

sono caratterizzati dall’esclusiva selleria in Alcantara Verde Sterrato, rispecchiano la filosofia “feel like a pilot” da sempre adottata sulla linea Huracán, che pone il guidatore al centro dell’abitacolo per la massima esperienza di guida e il controllo assoluto di tutte le funzionalità della vettura. L’Interfaccia Uomo-Macchina (HMI) presenta nuove grafiche e funzionalità dedicate alla guida su sterrato; lato strumentazione debuttano l’inclinometro digitale con indicatore di beccheggio e rollio per misurare gli angoli di inclinazione della vettura, la bussola, l’indicatore delle coordinate geografiche e quello dell’angolo di sterzo.

Lamborghini Connect include tra i servizi di bordo l’integrazione con Amazon Alexa per regolare le funzioni dell'auto come il clima e l'illuminazione, nonché controllare la navigazione, le telefonate e l'intrattenimento con un semplice comando vocale. Tramite l’app Lamborghini Unica inoltre è possibile controllare da remoto la vettura, con ad esempio il controllo della velocità e l’invio di una destinazione direttamente al navigatore.

Huracán Sterrato offre il sistema di telemetria connessa che permette al pilota di monitorare le proprie prestazioni e analizzare i dati tramite l'app Unica; i possessori di Apple Watch possono anche sincronizzare i dati relativi al battito cardiaco con la telemetria di bordo per misurare anche le proprie performance fisiche durante la guida. Per ricordare le esperienze al volante è inoltre disponibile il Lamborghini Drive Recorder, che consente di registrare video dei momenti più emozionanti durante la guida, andando ad arricchire la funzione Board Diaries, l’album dei ricordi digitale integrato nell’app Lamborghini Unica.

La nuova Huracán Sterrato offre possibilità di personalizzazione estetica quasi illimitate: grazie al programma Lamborghini Ad Personam il cliente può scegliere tra 350 colori carrozzeria e oltre 60 colori per gli interni in pelle e Alcantara.