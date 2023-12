Nuova Opel Astra elettrica ora ordinabile in Italia, prezzi da 39.900 €

Opel apre l’ennesimo, rivoluzionario capitolo lungo il suo viaggio per diventare un marchio completamente elettrico:

l’arrivo della prima vettura totalmente elettrificata nella storia ricca di successi della gamma Opel Astra, pronta per essere ordinata. La nuova Opel Astra Electric GS è a zero emissioni locali e offre il massimo piacere di guida anche in viaggi di lunga durata, a partire da 39.900 € in Italia. Secondo la procedura di test WLTP1, guidando in maniera tranquilla e rilassata si possono percorrere fino a 418 chilometri senza soste per la ricarica. Tutto ciò è possibile perché la nuova Opel Astra Electric pesa soltanto 1.679 chilogrammi. Si tratta di un grande vantaggio percepibile a ogni tocco sul pedale e in ogni curva.

La nuova Opel Astra Electric enfatizza l’elettrizzante piacere di guida con un design altrettanto stimolante, chiaro e audace con cerchi in lega speciali da 18 pollici, oltre che con un equipaggiamento premium. Di serie sono presenti numerosi ausili elettronici, dal sistema di avviso di collisione con frenata automatica di emergenza al cruise control adattivo con funzione stop and go e alla telecamera Intelli-Vision a 360 gradi. Inoltre, la nuova Opel Astra Electric è dotata del sistema Intelli-Drive 2.0, con Lane Change Assist e Intelligent Speed Adaptation disponibili per la prima volta come optional. Il massimo livello di comfort è assicurato grazie ai sedili ergonomici di serie certificati AGR. Il cockpit completamente digitale Pure Panel®, dotato di due display da 10 pollici, e il sistema multimediale di infotainment garantiscono le migliori prestazioni in termini di connettività e intrattenimento.

I clienti Opel Astra potranno scegliere fin da subito tra un numero di alternative di trazione superiore rispetto a qualsiasi altro modello con il “Blitz”. Accanto a edizioni con motori termici molto efficienti, sono già disponibili versioni in edizione elettrica plug-in hybrid e il nuovo modello top di gamma, Opel Astra Gse.

La nuova Opel Astra Electric garantisce puro piacere di guida a zero emissioni locali. Il motore elettrico genera 115 kW/156 CV e ben 270 Newton metri di coppia massima – entrambi disponibili appena si spinge sull’acceleratore, a garanzia di partenze fulminanti. Il peso a vuoto ridotto dell'Opel Astra Electric contribuisce ulteriormente a questa vivace progressione: a 1,679 kg è di circa 100 kg più leggera rispetto alle rivali, diventando quindi il riferimento nella sua classe a batteria elettrica. Inoltre, nonostante molte altre vetture elettriche siano limitate a 150 km/h o 160 km/h, la Nuova Opel Astra Electric ha una velocità massima di 170 km/h. In base alle preferenze, i conducenti di Opel Astra Electric possono scegliere tra tre modalità di guida: Eco, Normale, Sport.

L’energia viene immagazzinata in una batteria compatta agli ioni di litio da 54 kWh che garantisce efficienza nella sistemazione del bagagliaio, leggerezza, autonomia eccelsa e brevi tempi di ricarica. Le 102 celle sono alloggiate in 17 moduli e garantiscono che la Nuova Opel Astra Electric possa coprire fino a 418 km a zero emissioni locali nel ciclo WLTP1. La nuova Opel Astra Electric richiede solo 14,8 kWh di elettricità per 100 chilometri (WLTP), grazie anche alla climatizzazione con pompa di calore di serie. La cinque porte non è quindi solo un veicolo perfetto ed efficiente per un uso quotidiano, ma anche una compagna ideale per i viaggi più lunghi. Il sistema di frenata rigenerativa garantisce il recupero dell’energia durante la guida. Per ricaricare Opel Astra elettrica a batteria, inoltre, è sufficiente un breve “pit stop” presso una colonnina di ricarica. Opel Astra Electric può essere caricata all’80 per cento in circa 30 minuti presso una stazione di rifornimento rapido da 100 kW a corrente continua. Inoltre, Opel Astra full-electric è dotata di serie di un caricatore a bordo trifase da 11 kW per la WallBox in casa.

La batteria è posizionata sotto il pianale, una soluzione che consente di non perdere spazio per i passeggeri e per i bagagli nell’abitacolo. Anche con i sedili posteriori in posizione, Opel Astra Electric offre un volume del bagagliaio pari a 352 litri – con i sedili abbattuti, la capacità arriva fino a 1.268 litri. Un altro vantaggio: La posizione della batteria di Opel Astra Electric abbassa il baricentro della vettura, garantendo una solida tenuta su strada e permettendo al guidatore di assumere una seduta sportiva. Inoltre, la rigidità torsionale è stata aumentata del 31% rispetto ai valori già eccezionali di altri modelli Opel Astra.

La rigidità torsionale della scocca e l’attenuazione del rumore assicurano a guidatore e passeggeri di Opel Astra Electric il massimo livello di comfort. Ad esempio, i finestrini in vetro laminato (dotazione di serie) allontanano efficacemente i rumori ambientali dall'abitacolo. Il sedile ergonomico lato guidatore Active Sport assicura il massimo livello di comfort tipico di casa Opel. Questo componente, certificato dagli esperti di postura indipendenti di “Aktion Gesunder Rücken e.V.” (AGR; Campaign for Healthier Backs), offre un’eccellente stabilità laterale e un’ampia gamma di regolazioni manuali ed elettriche. In questo modo, il guidatore si sentirà perfettamente integrato all’interno del veicolo e proverà una sensazione unica al volante. Il comfort nelle giornate fredde è aumentato dal riscaldamento dei sedili e del volante, mentre il climatizzatore automatico bi-zona garantisce temperature interne piacevoli in condizioni di caldo.

Inoltre, la nuova Opel Astra Electric è dotata di numerose tecnologie e sistemi di assistenza alla guida di serie, come:

Fari completamente a LED con luci diurne, fendinebbia e fanali posteriori a LED, nonché assistenza all’uso degli abbaglianti . Allerta incidente con frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni . Sistema di mantenimento della corsia di marcia. Sistema di riconoscimento dei cartelli stradali. Rilevamento stanchezza. Cruise control adattivo con funzione stop and go. Park pilot di assistenza al parcheggio anteriore e posteriore. Telecamera Intelli-Vision con visione a 360 gradi. Pompa di calore per una climatizzazione efficiente dell’abitacolo

Il sistema Intelli-Drive 2.0 disponibile come optional integra numerosi sistemi di assistenza elettronica e li combina per la prima volta con il cambio corsia semiautomatico e l'adattamento intelligente della velocità. Se la corsia di destinazione è libera, l'assistente condurrà Opel Astra Electric all’interno della corsia desiderata attraverso delle piccole sterzate. Inoltre, l’adattamento intelligente della velocità assicura che, se confermato dal conducente, la velocità del veicolo venga ridotta al raggiungimento di un nuovo limite di velocità o aumentata fino a tale limite. Oltre ai sensori, Intelli-Drive 2.0 utilizza le informazioni di rete over-the-air. I fari Intelli-Lux LED® Pixel Light con i 168 elementi LED aumentano ulteriormente il livello di sicurezza.

Il cockpit Pure Panel®, completamente digitale, trasporta il guidatore nella modernità. Con la piattaforma integrata Snapdragon® Cockpit di Qualcomm Technologies, i sistemi di infotainment di Opel Astra Electric acquisiscono funzioni grafiche e multimediali migliorate.L’intuitiva interfaccia uomo-macchina con i due grandi widescreen da 10 pollici visualizza tutte le funzioni principali come il livello di carica della batteria o l’autonomia, mentre impostazioni come quelle del climatizzatore si possono ancora facilmente regolare premendo un tasto. Con il grande Head-Up Display E-HUD e il sistema di riconoscimento della voce naturale, chi guida può tenere gli occhi fissi sulla strada e sul traffico.

Opel Astra Electric comunica una sensazione di guida diretta e dinamica fin dal primo sguardo. Il nuovo modello elettrico è dotato di cerchi di serie da 18 pollici in lega leggera a cinque razze in nero lucido, che sottolineano il design bold and pure della gamma Opel. La verniciatura bicolore con tetto e specchietti retrovisori esterni in nero carbonio rendono inconfondibile il design della nuova Opel Astra Electric.