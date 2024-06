Opel, nuovo Frontera debutta in italia

Opel ha presentato il nuovo Opel Frontera, un SUV compatto, spazioso e confortevole, progettato per soddisfare le esigenze di famiglie e appassionati di vita all’aperto.

Federico Scopelliti, Direttore del Brand di Opel Italia, ha introdotto il nuovo modello, rivelando i prezzi competitivi per il mercato italiano. Il nuovo Frontera sarà disponibile in versione ibrida a partire da 24.500 Euro e come Frontera Electric, completamente elettrico e a zero emissioni locali, a partire da 29.900 Euro.

Scopelliti ha commentato: "Quest'anno festeggiamo i 125 anni di produzione automobilistica di Opel. In questi anni, abbiamo sempre cercato di offrire ai nostri clienti una mobilità innovativa, pratica e accessibile. Il nuovo Opel Frontera rappresenta perfettamente questo spirito, con la sua flessibilità, spaziosità e tecnologia avanzata."

Design e Spazio

Il nuovo Opel Frontera si distingue per il suo design robusto e funzionale. Con un aspetto imponente, accentuato dai passaruota pronunciati e dalle soglie prominenti, il Frontera presenta il nuovo logo Opel Blitz al centro del frontale Opel Vizor. L'accattivante montante C sottolinea ulteriormente il carattere possente del veicolo.

Gli interni del Frontera continuano il tema del design moderno e funzionale, offrendo un abitacolo spazioso e tecnologicamente avanzato. Il conducente e i passeggeri possono godere di un volante di nuova concezione e di due schermi digitali da 10 pollici affiancati, che costituiscono un'unica superficie digitale per l'infotainment e il quadro strumenti.

Un aspetto cruciale del nuovo Frontera è la sua capacità di ospitare fino a sette persone, rendendolo ideale per famiglie numerose o gruppi di amici. Il bagagliaio offre più di 450 litri di spazio, espandibili fino a 1.600 litri con i sedili posteriori abbattuti, posizionandosi al vertice della categoria.

Comfort e Tecnologia

Opel ha messo un'enfasi particolare sul comfort e sulla praticità del nuovo Frontera. I sedili anteriori Intelli-Seats, brevettati e dotati di una fessura centrale per alleviare la pressione sul coccige, offrono un'esperienza di guida confortevole anche su lunghi viaggi. Per gli amanti del campeggio, Opel offre la possibilità di equipaggiare il Frontera con barre sul tetto e una tenda da tetto con scaletta, capaci di sostenere fino a 240 chilogrammi.

Motorizzazioni e Allestimenti

Il nuovo Opel Frontera sarà disponibile in due varianti di motorizzazione: ibrida ed elettrica. La versione ibrida, con un prezzo di partenza di 24.500 Euro, è dotata di un motore turbo benzina da 1,2 litri e 74 kW (100 CV), abbinato a un motore elettrico da 21 kW (28 CV) e un cambio elettrificato a doppia frizione a sei rapporti. Questa combinazione riduce significativamente il consumo di carburante e le emissioni di CO2 rispetto ai modelli convenzionali. Inoltre, sarà disponibile una versione ibrida con un motore 1.2 turbo da 100 kW (136 CV).

Per chi preferisce una mobilità a zero emissioni, il Frontera Electric offre un'autonomia di oltre 300 chilometri (ciclo WLTP2) e un prezzo di partenza di 29.900 Euro. La versione "long range" promette fino a 400 chilometri di autonomia con una sola ricarica.

Gli allestimenti del Frontera sono stati semplificati per facilitare la scelta dei clienti. Saranno disponibili due allestimenti: Frontera e Frontera GS. La versione Frontera, orientata all'avventura, include di serie un sistema di infotainment multimediale con schermo touch a colori da 10 pollici e navigazione, una telecamera posteriore e una superficie digitale unica con il quadro strumenti. La versione Frontera GS, più orientata allo stile, offre un tetto nero a contrasto, barre sul tetto e sedili riscaldati. Non ci saranno opzionali da scegliere, tranne il colore del veicolo.

Il nuovo Opel Frontera rappresenta un'importante aggiunta alla gamma di SUV Opel, combinando flessibilità, spaziosità e tecnologia avanzata a prezzi competitivi. Con le sue opzioni di motorizzazione ibrida ed elettrica, il Frontera offre soluzioni di mobilità sostenibile per una vasta gamma di clienti. Opel aprirà le ordinazioni in Italia nelle prossime settimane, con le prime consegne previste per l'autunno.

In conclusione, il nuovo Opel Frontera è un SUV versatile e ben equipaggiato, ideale per famiglie e appassionati di vita all’aperto. Con la sua capacità di ospitare fino a sette persone, ampi spazi di carico e tecnologie avanzate, il Frontera si prepara a conquistare il mercato italiano con il suo design accattivante e le sue prestazioni efficienti.