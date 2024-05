Porsche nuova 911 Ibrida: pronta a rivoluzionare il mondo delle super sportive

La Porsche 911 entra in una nuova era con il lancio della sua prima versione ibrida.

Dopo un rigido programma di sviluppo e test che ha coperto oltre cinque milioni di chilometri in diverse condizioni atmosferiche e di guida, la nuova 911 ibrida è pronta per la produzione in serie.

Frank Moser, Vice President della linea di modelli 911 e 718, ha evidenziato il significativo salto qualitativo: "Per la prima volta nella storia sessantunenne della nostra iconica sportiva, introdurremo un sistema di trazione ibrida sulla 911 da strada. Questa innovazione porta la 911 a nuovi livelli di dinamicità."

La nuova 911 ibrida ha affrontato test estremi, dalle temperature glaciali a quelle torride di Dubai, dimostrando eccellenti capacità di gestione sia nei ripidi passi montani sia nel traffico cittadino. La vettura ha superato le aspettative in ogni scenario, segno della meticolosa attenzione al dettaglio da parte degli ingegneri Porsche.

Un punto di riferimento nelle prestazioni è stato il circuito del Nürburgring, dove la nuova 911 ibrida ha stabilito un tempo sul giro di 7:16.934 minuti con Jörg Bergmeister al volante, migliorando di 8,7 secondi il record del modello precedente. La vettura era equipaggiata con pneumatici stradali di serie e un kit aerodinamico che include un alettone posteriore fisso, ora disponibile come optional.

Bergmeister ha condiviso il suo entusiasmo per le nuove prestazioni: "La nuova 911 è decisamente più veloce in pista, grazie all'aumento di aderenza e alla potenza superiore del sistema ibrido ad alte prestazioni, che offre una risposta immediata."

L'ingresso della Porsche 911 ibrida segna un punto di svolta nel segmento delle auto sportive di lusso, promettendo un'esperienza di guida senza precedenti combinata con una maggiore efficienza energetica. Con questa mossa, Porsche non solo continua a innovare ma stabilisce nuovi standard di performance e sostenibilità nel settore automobilistico.