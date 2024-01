Porsche svela la nuova Macan elettrica: Performance e sostenibilità al top

La Porsche Macan, dopo dieci anni dal debutto, si evolve verso la seconda generazione, questa volta completamente elettrica.

Caratterizzata da un design innovativo e intramontabile, offre prestazioni tipiche di una Porsche, un'autonomia estesa e grande praticità d'uso quotidiano. Le nuove Macan 4 e Macan Turbo mirano a soddisfare le esigenze dei clienti Porsche che preferiscono un SUV.

La Porsche Macan 100% elettrica elettrica adotta motori alimentati da una batteria agli ioni di litio da 100 kWh, con 95 kWh utilizzabili attivamente, posizionata nel sottoscocca. La batteria fa parte della nuova piattaforma PPE a 800 Volt, un'innovazione utilizzata per la prima volta da Porsche su questo modello. La potenza di carica in corrente continua è di 270 kW, consentendo una ricarica dal 10% all'80% in circa 21 minuti presso le colonnine di ricarica rapida. Grazie al sistema di Bank Charging, è possibile sfruttare stazioni di ricarica a 400 Volt per una ricarica efficiente fino a 135 kW. La ricarica in corrente alternata fino a 11 kW è possibile tramite wallbox domestiche.

La Porsche Macan elettrica offre la possibilità di recuperare fino a 240 kW di potenza durante la guida grazie ai motori elettrici. L'efficienza è potenziata dall'Integrated Power Box (IPB), che combina il caricatore CA di bordo, il riscaldatore ad alta tensione e il convertitore CC/CC in un design innovativo e compatto. Questa soluzione non solo ottimizza l'efficienza, ma consente anche un risparmio di peso e spazio. Secondo lo standard WLTP, l'autonomia della Macan 4 è fino a 613 km, mentre quella della Macan Turbo è fino a 591 km.

La nuova Porsche Macan, lunga 4.784 mm, larga 1.938 mm e alta 1.622 mm, presenta un design dinamico anche quando è ferma, con un cofano dal'inclinazione ridotta e parafanghi pronunciati. Monta cerchi fino a 22 pollici con pneumatici sfalsati. Il passo più lungo di 86 mm rispetto al modello precedente (2.893 mm) è equilibrato da sbalzi ridotti. I proiettori divisi in due sezioni, con luci diurne a quattro punti, accentuano la larghezza, mentre il modulo principale dei fari LED Matrix opzionali si trova leggermente più in basso. La flyline Porsche si fonde con il lunotto posteriore piatto, e le porte senza cornice, le sideblade e le spalle pronunciate contribuiscono a un'estetica elegante e sportiva. Il logo Porsche è al centro della fascia luminosa 3D scolpita nel posteriore.