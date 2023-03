RAM al fianco di Red Bull KTM Factory Racing con i suoi RAM 1500

Comincia con un successo l’avventura europea di Red Bull KTM Factory Racing nel Campionato MXGP 2023:

sul circuito di Riola Sardo (OR), infatti, Jeffrey Herlings ottiene la prima vittoria di questa stagione in sella alla sua KTM 450 SX-F, conquistando così anche la sua centesima vittoria in un Gran Premio.Alle sue spalle, Glenn Coldenhoff, secondo, e Jorge Prado, terzo.Per il secondo anno consecutivo, RAM è al fianco di Red Bull KTM Factory Racing in questa manifestazione in qualità di partner ufficiale. L’avvincente MXGP 2023 ha avuto inizio sul tracciato di Villa La Angostura in Patagonia (Argentina) nel weekend di 11 e 12 marzo e questa seconda tappa, la prima in Europa, ha subito regalato una grande soddisfazione al team austriaco.

Il team Red Bull KTM Factory Racing ha deciso di affrontare questa stagione mantenendo Jeffrey Herlings come punto di riferimento, in sella alla 450 SX-F, accanto al talento dei giovani Andrea Adamo, Sacha Coenen e Liam Everts, che gareggiano ciascuno su una KTM 250 SX-F.Per la terza volta nella storia la Sardegna ha ospitato una tappa del Campionato MXGP, dopo le edizioni del 2021 e del 2022: un circuito in cui il Red Bull KTM Factory Racing continua a raccogliere soddisfazioni, dopo il successo di Tom Vialle nella scorsa stagione, nella categoria MX2.Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 8 e lunedì 10 aprile a Frauenfeld, nel GP di Svizzera, su un circuito completamente rinnovato.