Renault E-TECH 4x4 300 CV: il “super-ibrido” che ridefinisce il segmento SUV

Renault, da sempre pioniera nel campo dei motori elettrici e ibridi, ha portato la sua innovativa tecnologia E-Tech a un livello superiore.

La nuova motorizzazione E-Tech 4x4 300 CV rappresenta il perfetto equilibrio tra prestazioni, dinamismo e sostenibilità, incarnando l’ambizione della casa francese di posizionarsi tra i leader del segmento SUV premium.

Con un’architettura completamente rinnovata, il motore ibrido plug-in della Renault Rafale offre un’esperienza di guida unica, grazie alla combinazione di 300 CV di potenza, un sistema di trazione integrale intelligente e un’autonomia in modalità elettrica che supera i 100 chilometri. Un modello che, come ha dichiarato Luca de Meo, punta a dimostrare come Renault sia pronta a “prendere quota” e competere ai vertici del mercato.

La visione di Renault

La nascita del motore E-Tech 4x4 300 CV si colloca all’interno della strategia di rinnovamento di Renault, guidata dal CEO Luca de Meo. Durante il Salone di Le Bourget del 2023, la presentazione della Renault Rafale E-Tech 200 CV ha segnato l’inizio di un percorso ambizioso, che si è concretizzato con il lancio della versione “ad alte prestazioni” nel novembre 2024.

Luca de Meo ha sottolineato l’importanza di raggiungere il traguardo dei 300 cavalli, non solo come risultato tecnico, ma anche come simbolo della capacità di Renault di innovare e posizionarsi nei segmenti superiori.

«Con Rafale, riportiamo Renault a uno dei suoi vecchi sogni: dimostrare che la Marca può competere ai vertici del mercato», ha dichiarato de Meo.

Le sfide del “super-ibrido”

La creazione del motore E-Tech 4x4 300 CV ha richiesto una riprogettazione completa dell’architettura della motorizzazione ibrida. Gli ingegneri hanno affrontato tre grandi sfide tecniche:

Gestione dei flussi di energia e trazione integrale

Per aggiungere 100 CV al sistema E-Tech 200 CV, è stato necessario integrare un motore elettrico supplementare al posteriore e una batteria da 22 kWh. Questa configurazione non solo ha migliorato la distribuzione del peso, ma ha anche permesso di ottenere la trazione integrale, essenziale per i clienti del segmento SUV premium.

Distribuzione dinamica della coppia

Il sistema permette di passare istantaneamente dalla trazione anteriore alla trazione posteriore, in base alle condizioni di guida. Questo approccio garantisce la massima efficienza e trazione in ogni situazione, senza compromettere il comfort del conducente.

Gestione avanzata dell’energia

Grazie a centraline elettroniche sofisticate, il motore ottimizza costantemente l’uso delle fonti di energia. Le leggi di gestione tengono conto di parametri come velocità, coppia e stato di carica della batteria, garantendo un’esperienza di guida fluida e dinamica.

La nuova batteria plug-in hybrid

La batteria del motore E-Tech 4x4 300 CV è dieci volte più potente rispetto a quella del sistema E-Tech 200 CV. La chimica NMC (nichel-manganese-cobalto) e un’innovativa gestione termica garantiscono prestazioni costanti anche in condizioni estreme.

Un’innovazione chiave: la copertura riscaldante

Per mantenere la batteria alla temperatura ideale di 25°C, gli ingegneri hanno sviluppato una copertura riscaldante in alluminio con resistenza elettrica, che consente un aumento di temperatura rapido e uniforme. Questa soluzione ha permesso di migliorare significativamente l’efficienza del sistema, soprattutto in climi freddi.

Semplificazione della complessità meccanica e software

La presenza di quattro motori (due elettrici, uno termico e un sistema di trazione integrale), quattro ruote motrici e quattro ruote sterzanti ha richiesto un’integrazione avanzata delle tecnologie.

Modalità di guida personalizzabili

Il sistema Multi-Sense offre quattro modalità principali: Eco, Comfort, Sport e Snow. Ogni modalità regola lo sforzo dello sterzo, la reattività del motore e la dinamica del telaio per adattarsi alle diverse esigenze di guida.

Prestazioni e sostenibilità

1. Potenza e dinamismo

La Renault Rafale E-Tech 4x4 300 CV è progettata per offrire prestazioni di alto livello. Con una ripresa da 80 a 120 km/h in 4 secondi, questo SUV si posiziona tra i migliori del segmento premium.

2. Consumi ed efficienza

In modalità ibrida, i consumi sono tra i più bassi della categoria: 0,5 l/100 km con batteria carica e 5,8 l/100 km con batteria scarica. L’autonomia complessiva raggiunge i 1.000 chilometri con un solo pieno.

3. Ricarica ottimizzata

La batteria può essere ricaricata al 100% in meno di tre ore utilizzando una presa da 7,4 kW, rendendo l’uso quotidiano in modalità elettrica comodo e accessibile.

Il contributo di Alpine

L’allestimento Atelier Alpine, disponibile per la versione 300 CV, introduce ulteriori innovazioni, come il sistema 4Control Advanced e sospensioni controllate. Queste tecnologie, sviluppate in collaborazione con Alpine Cars, garantiscono un’esperienza di guida ottimale, adattabile a ogni situazione.

Modalità Agility Control

Questo sistema consente di scegliere tra tre livelli di rigidità delle sospensioni, ottimizzando comfort e stabilità.

Una visione per il futuro

Con il motore E-Tech 4x4 300 CV, Renault dimostra come la tecnologia ibrida possa essere sinonimo di prestazioni, efficienza e sostenibilità. Questo modello rappresenta una pietra miliare nella storia del brand, ponendo le basi per una nuova generazione di SUV innovativi.



La Renault Rafale E-Tech 4x4 300 CV non è solo un SUV ibrido plug-in: è un simbolo dell’ambizione e della capacità di Renault di superare i limiti. Come ha dichiarato Nicolas Fremau, uno degli ingegneri principali: «Abbiamo puntato alla Luna e siamo arrivati su Marte».

Questo modello non solo alza l’asticella per i SUV ibridi, ma ridefinisce le aspettative dei consumatori in termini di tecnologia, dinamismo e rispetto per l’ambiente. Renault ha inaugurato una nuova era dell’automobile, e Rafale è il suo ambasciatore.