A Parigi scarpe da ginnastica in piazza contro le palestre chiuse

Roma, 12 gen. (askanews) - Scarpe da ginnastica buttate a terra una sopra l'altra. A Parigi, sotto la pioggia, va in scena la protesta di dirigenti, impiegati, allenatori e membri di club sportivi e palestre che manifestano contro le misure adottate dal governo francese per arginare l'epidemia di Covid-19, tra cui la chiusura di tutti gli impianti sportivi.Le attuali misure di contenimento in Francia sono state prolungate almeno fino alla fine del mese di gennaio. Dal 7 palestre e impianti sportivi dovevano riaprire, invece il governo ha deciso di mantenerne la chiusura.