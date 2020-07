Allo zoo di Bratislava è nata una rarissima tigre di Sumatra

Roma, 24 lug. (askanews) - In uno zoo della Polonia è nata una rarissima tigre di Sumatra, specie in grave pericolo di estinzione.E' una femmina, e in realtà è venuta alla luce proprio durante il periodo di reclusione per il coronavirus lo scorso 20 maggio nel giardino zoologico di Breslavia, nella Polonia sud-occidentale, ma la notizia della sua nascita è stata resa pubblica solo ora.Sua madre Nuri, di sette anni, e suo padre Tengah, di 11 anni, fanno parte di un programma globale per salvare la specie."Eravamo in ansia perché questo è il primo cucciolo di Nuri, ma ha dimostrato di essere una madre esperta", ha detto il direttore dello zoo Radoslaw Ratajszczak.Lo zoo ha lanciato un appello sul web per trovarle un nome. "Saremmo felici di trovare un nome asiatico che rifletta l'origine della specie", ha detto Ratajszczak.Le tigri di Sumatra vivono generalmente circa 30 anni, con le femmine che partoriscono circa 10 piccoli nel corso della loro vita. Originarie dell'isola indonesiana di Sumatra, queste tigri sono considerate a serio rischio con meno di 400 esemplari che vivono allo stato brado e meno di 300 in cattività.