(Agenzia Vista) Ginevra, 15 marzo 2021 AstraZeneca, Oms: "Paesi dovrebbero continuare a utilizzarlo" "Non vogliamo che la gente vada nel panico e, per ora, raccomandiamo ai Paesi di continuare a vaccinare con AstraZeneca", Lo ha detto il capo scientifico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Soumya Swaminathan in una conferenza stampa. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev