(Agenzia Vista) Roma, 27 giugno 2020 Botticella trasformata in carro floreale ecco la protesta dei fiorai, le immagini Si è tenuta a Roma in Piazza di Spagna la manifestazione dei vivai del Lazio. Botticelle trasformata in carro floreale da Federfiori Roma e Coldiretti per manifestare la crisi generata dal lockdown per il coronavirus. Ecco le immagini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev