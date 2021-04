Brusaferro (ISS): “Rt pari a 0,92 in lieve decrescita, alcune regioni sopra l’1”

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2021 “L'rt è in questo momento è pari a 0,92, nell'intervallo di confidenza superiore supera leggermente l'1, ovvero 1,01. Anche in questo caso è in lieve decrescita, questa è una notizia positiva però ci sono delle regioni che hanno l’rt sopra l'1 e alcune anche con l'intervallo di confidenza inferiore, il che vuol dire che stanno avendo un picco di circolazione e diffusione durante queste settimane"". Così Silvio Brusaferro, Presidente dell’ISS, in conferenza stampa al Ministero della Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev