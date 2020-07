(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2020 Camera, assemblea approva bilancio 2020, risparmiati 80 milioni Il presidente della Camera Fico su Facebook: "L'aula della Camera ha appena approvato il Bilancio interno di Montecitorio. Il voto dell’assemblea segue quello nei giorni scorsi dell’Ufficio di Presidenza. Il lavoro di razionalizzazione e contenimento della spesa ha portato anche quest’anno a risparmi di risorse che saranno restituite al bilancio dello Stato e destinate a interventi a favore della collettività. Si tratta, come ricorderete, di 80 milioni di euro che andranno a sostegno del personale sanitario in prima linea nella lotta al Covid e alle popolazioni colpite dai terremoti del 2016 e del 2017. Ringrazio ancora il Collegio dei Questori, gli altri membri dell’Ufficio di Presidenza e i dipendenti della Camera per l’attività svolta." Facebook Fico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev