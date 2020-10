(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2020 Conte: "Da Governo forse errori, ma no sottovalutazioni. Sconfiggere anche seconda ondata" A Palazzo Chigi la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per illustrare le misure del nuovo Dpcm: "Il virus corre molto e dunque noi dobbiamo essere pronti e flessibili a intervenire. Ma non possiamo imputare al governo di essersi distratto e aver abbassato la soglia di attenzione: ricordo che prima dell'estate tutti, anche l'opinione pubblica, pensavano di aver passato la pandemia mentre il governo ha chiesto la proroga dello stato di emergenza ha detto che non potevamo abbassare la guardia e ha continuato a comprare mascherine e respiratori". / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev