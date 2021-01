(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2021 Conte: "Poltrone? Importa starci con disciplina e onore". Ma dimentica di porre questione fiducia "Poltrone? Quando sento questa parola io non mi vergogno di dire che stiamo seduti su queste poltrone. Non è importante - lo dico ai cittadini - dire 'non sono interessato alla poltrona' ma essere interessati a star seduti con disciplina e onore". Le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in sede di replica dopo le sue comunicazioni rese oggi in Aula a Palazzo Madama. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev