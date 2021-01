Coronavirus, a Londra restano chiuse tutte le scuole elementari

Roma, 2 gen. (askanews) - Tutte le scule elementari di Londra rimarranno chiuse anche dopo la fine delle vacanze di Natale ha annunciato il ministro dell'Istruzione Gavin Williamson.Una decisione arrivata dopo l'aumento dei contagi degli ultimi giorni nel Regno Unito: più di 50.000 nuove infezioni in 24 ore nel giorno di Capodanno. Il livello di contagi è particolarmente alto proprio a Londra, dove gli ospedali sono messi a dura prova a causa della nuova variante del Covid-19, più contagiosa, ma anche nel Sud e nell'Est del Paese.Inizialmente si era deciso di ritardato l'inizio del nuovo anno scolastico solo in alcuno zone più colpite dal virus. Ora il sindacato degli insegnanti britannici chiede la chiusura di tutte le scuole a livello nazionale per timore di arrivare a una situazione fuori controllo.