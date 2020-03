Coronavirus, a Wuhan arrivano i primi treni dopo due mesi

Roma, 28 mar. (askanews) - Wuhan, epicentro dell'epidemia di coronavirus in Cina, inizia a riprendersi dagli oltre due mesi di isolamento. Oggi il primo treno è stato autorizzato ad arrivare alla stazione della città cinese definita a "basso rischio".Da pochi giorni le autorità cinesi hanno iniziato la riapertura di Wuhan ma l'attenzione resta alta e i nuovi arrivati con il treno di oggi hanno dovuto sottoporsi ai controlli della temperatura, comunicare il luogo di provenienza e l'identità.Gli abitanti devono ancora pazientare per lasciare la città, che è aperta solo in entrata. Dall'8 aprile ci sarà la riapertura completa e verrà riprostinato anche il traffico aereo.