(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre Covid, Arcuri: “Situazione grave. Responsabilità non basta, servono più limitazioni” “Se bastano e misure prese dal Governo? Serve qualche altro ingrediente. Serve un nuovo patto di responsabilità ritrovata. Oggi gli italiani sanno quello che devono fare per proteggersi dal virus. Temo però che questo non basti, serve una cosa in più, un sacrificio ulteriore: dobbiamo tutti muoverci il meno possibile perché la maggior parte dei contagi avviene in famiglia” queste le parole del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 Domenico Arcuri. / Youtube Invitalia Durata: 02_04 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev