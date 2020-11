Covid, Conte: "Consapevoli della rabbia dei cittadini, ma no a dilemmi su difesa salute"

(Agenzia Vista) Roma, 02 novembre 2020 "Siamo consapevoli della frustrazione e del senso di smarrimento e anche della rabbia che si sta manifestando in questi giorni. E siamo anche coscienti delle ripercussioni sull'attività economica, la produzione ma non ci può essere dilemma nella difesa della salute e la tutela dell'economia, più piegheremo i contagi più allenteremo le restrizioni. I numeri macro economici non di dicono nulla del disagio sociale ma il risultato è straordinario. Ai cittadini va la nostra gratitudine". Nell'Aula della Camera dei deputati le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. Durata 02_44 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev