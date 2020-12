(Agenzia Vista) Londra, 20 dicembre 2020 Covid, Johnson: "Nuovo ceppo circola più velocemente" "Un nuovo ceppo di Covid circola in Gran Bretagna, non ci sono prove di una maggiore letalità ma sembra che si propaghi più velocemente. Londra da domani sarà in lockdown". Lo ha detto il primo ministro britannico durante una conferenza stampa. 02_26 Facebook Johnson Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev