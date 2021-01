(Agenzia Vista) Ginevra, 11 gennaio 2021 Covid, Oms: "Non ci sarà immunità di gregge nel 2021" "Nonostante i vaccini, l'immunità di gregge Covid non sarà raggiunta nel 2021". Lo ha detto la dottoressa Soumya Swaminathan dell'Oms in conferenza stampa a Ginevra. 01_32 WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev