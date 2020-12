(Agenzia Vista) Genova, 26 dicembre 2020 Covid, primi vaccini in Liguria per sei operatori sanitari. Ecco chi sono Sei operatori sanitari saranno i primi a ricevere il vaccino in Liguria, tra di loro medici, un volontario, uno specializzando e un addetto alla disinfezione. Ecco chi sono e cosa pensano della prima somministrazione. 02_11 Regione Liguria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev