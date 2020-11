(Agenzia Vista) Roma, 4 novembre Covid, Rezza (Iss): “Lombardia, Piemonte e Campania le più colpite. Lazio in leggero aumento” “Le regioni più colpite in numeri assoluti sono la Lombardia, ovviamente, vista la popolazione, il Piemonte e la Campania. Relativamente elevato il contagio in Veneto. Per quanto riguarda il Lazio i dati rilevano un leggero incremento che tuttavia rimane abbastanza graduale” queste le parole del Direttore generale della prevenzione presso il Ministero della Salute e dirigente di ricerca dell'Istituto superiore di sanità Giovanni Rezza in conferenza stampa al Ministero della Salute. / Facebook Ministero della Salute Durata: 02_21 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev