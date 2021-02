(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio Covid, Rezza: “Situazione stabile ma preoccupano focolai diffusi nelle regioni” “Siamo in una situazione piuttosto stabile ma quello che preoccupa è che in alcune sub aree regionali vediamo incrementi di incidenza. Come se ci fossero diversi focolai all’interno di diverse regioni” sono le parole del presidente del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev