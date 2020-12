(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2020 Covid: Salvini: "Rosso poi arancione è follia, non ci stanno con la testa" "Tutta l'Europa, tutto il mondo sa cosa farà a Natale. Noi no. Stanno trattando Conte e Renzi: stanno litigando sulla pelle degli italiani. Non ci stanno con la testa. Basta, decidete qualcosa. Non potete litigare e rimandare: siamo arrivati a venerdì 18 e uno dei periodi più belli è in sospeso. Non è possibile non decidere: siete dei cazzari dei perditempo. Litigate su tutto, sui nuovi ministri, ma non litigate sulla pelle degli italiani. Fuori la testa, fuori le palle". E' lo sfogo di Matteo Salvini in diretta Instagram. Instagram Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev