(Agenzia Vista) Napoli, 07 luglio 2020 De Luca Mascherine obbligatorie dove ci sono assembramenti, io la porto per dare l'esempio Il presidente della Campania De Luca: "Il pericolo non è scomparso, la mascherina resta obbligatoria nei luoghi chiusi e ovunque ci siano assembramenti. Io la porto per dare l'esempio e per far vedere che chi la indossa non è un alieno" Courtesy Lira Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it