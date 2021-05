(Agenzia Vista) Napoli, 07 maggio 2021 "La campagna di vaccinazione va avanti in maniera eccellente. Può capitare qualche giornata di affollamento particolare, ma in generale i nostri cittadini possono testimoniare di aver avuto un servizio eccellente. In alcuni casi sembra di stare in Svizzera o in Svezia", così Vincenzo De Luca nel corso della diretta Facebook sull'aggiornamento dei dati Covid. / Facebook Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev