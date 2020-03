(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2020 De Meo (FI): "Allarmismo ingiustificato su mercato ortofrutticolo Fondi" L'eurodeputato Salvatore De Meo: "E’ ingiustificato l'allarmismo che in queste ore penalizza pesantemente il MOF, il Mercato Ortofrutticolo di Fondi, eccellenza agroalimentare che rifornisce 4 milioni di italiani e coinvolge 4mila imprese. Il Covid-19, come enunciato dalle linee guida del Ministero della Salute, non si diffonde attraverso gli alimenti e dispiace per la diffusione di notizie senza validità scientifica, che stanno facendo registrare al mercato, già costretto a subire restrizioni severe al trasporto delle merci, una flessione del 30%". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev